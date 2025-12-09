Per celebrare il Natale 2025, Breitling presenta una capsule collection composta da cinque orologi in oro rosso 18 carati. Tre modelli della linea Navitimer e due della collezione Premier si distinguono per combinazioni cromatiche esclusive, dettagli curati e movimenti di manifattura. Ogni esemplare, proposto in quantità estremamente limitata, è disponibile solo presso boutique selezionate e sul sito ufficiale del brand.
La firma del cielo: Navitimer Gold Capsule
Il Navitimer è uno dei nomi più riconoscibili dell’orologeria, amato da piloti, collezionisti e appassionati fin dalla sua prima apparizione nel 1952. In questa capsule, Breitling lo reinterpreta in tre varianti:
Navitimer B01 Chronograph 41
Una versione da 41 mm con quadrante marrone, contatori bianchi e regolo calcolatore circolare. Il movimento automatico Breitling 01 è visibile attraverso il fondello trasparente, mentre la massa oscillante scheletrata in oro rosso e la finitura côtes de Genève aggiungono un tocco ricercato. Il cinturino è in alligatore marrone con chiusura deployante.
Navitimer Automatic 36
Pensato per chi preferisce dimensioni contenute, propone un quadrante verde con regolo tono su tono. All’interno, il calibro automatico Breitling 17. La lunetta a perline richiama i primi Navitimer degli anni ’50, mentre il cinturino in alligatore verde completa la proposta monocromatica.
Navitimer 32
Il più compatto della collezione, con cassa da 32 mm e spessore di soli 8 mm, monta un calibro SuperQuartz termocompensato. Il quadrante marrone è impreziosito da indici in diamanti, mentre il cinturino in alligatore marrone si coordina perfettamente. Anche qui, la lunetta a perline fa eco al passato del modello.
Eleganza urbana: Premier Gold Capsule
La linea Premier, nata negli anni ’40, rappresenta il lato più raffinato dell’identità Breitling. I due nuovi modelli si ispirano alla visione di Willy Breitling, che immaginava un orologio capace di unire funzionalità e gusto impeccabile.
Premier B01 Chronograph 42
Con quadrante blu navy, presenta due contatori, data a ore 6 e lancette in oro rosso. Il calibro di manifattura B01 è visibile grazie al fondello trasparente. Il cinturino in alligatore marrone chiaro è abbinato a una fibbia deployante nello stesso oro della cassa.
Premier B09 Chronograph 40
Questo modello più sottile ospita un movimento a carica manuale Breitling B09, visibile in tutta la sua struttura senza rotore. Il quadrante verde scuro e i dettagli in oro rosso creano un contrasto elegante. Il cinturino è in alligatore marrone scuro.
Tutti i modelli della capsule sono prodotti in quantità ridottissima.
