Brett Johnson autunno inverno 2023: la nuova giacca navy double

Brett Johnson autunno inverno 2023: l’inconfondibile estetica dell’uomo contemporaneo di Brett Johnson si manifesta nella sua iconica giacca, un capo imprescindibile della nuova collezione invernale. Ancora una volta, lo stilista rinnova il suo legame con l’artigianalità sartoriale italiana, mediante l’utilizzo di materiali di eccellenza super ricercati.

Il capo di punta della collezione si rivela essere la nuova giacca double, realizzata al 100% in pregiato baby cashmere, interamente prodotta in Italia. La sua consistenza morbida e avvolgente rende questa giacca non solo elegante ma anche estremamente versatile, permettendo di utilizzarla anche come una sofisticata camicia, conferendo un tocco casual chic al proprio stile.

Le quattro tasche, due applicate sul petto e due ritagliate alla base, insieme ai polsini progettati per una chiusura classica con bottoni tono su tono blu navy, sottolineano ulteriormente l’impeccabile attenzione al dettaglio che caratterizza questo capo. Senza dimenticare il caratteristico “colletto italiano” e una patch finta sulle maniche, ogni elemento di questa giacca riflette l’impegno di Brett Johnson per la perfezione artigianale e la qualità senza compromessi.

La dedizione al dettaglio e l’utilizzo di materiali di prima qualità per questa esclusiva giacca rafforzano ulteriormente la visione maschile di Brett Johnson, incarnando l’eleganza sussurrata del lusso contemporaneo. Questo è il concetto distintivo di un “lusso sofisticato” in continua evoluzione: capi selezionati con cura, preziosi e unici, dalle linee pulite ed essenziali.

La giacca è disponibile per l’acquisto presso Saks Fifth Avenue negli Stati Uniti e anche online, presso Babochka a San Pietroburgo, Gio Moretti a Milano e Trois Pommes a Zurigo.

