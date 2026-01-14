Bugatti e Lego lanciano due nuovi set: la Chiron Pur Sport in versione Lego Technic (771 pezzi) e la Vision Gran Turismo in versione Speed Champions (284 pezzi). Costruire un’icona pezzo dopo pezzo, senza perdere nulla dell’emozione originale. È questa la promessa che accompagna la nuova doppia uscita firmata Bugatti e Lego Group, che amplia la partnership con due nuovi set.
Chiron Pur Sport: la dinamica della famiglia Chiron in versione Technic
Pensata per chi ama la guida “di precisione”, la Chiron Pur Sport è la declinazione più orientata ad agilità e reattività della famiglia Chiron: alleggerita, affinata sul piano aerodinamico e con rapporti di trasmissione più corti. Il set Leego Technic traduce questa identità in una costruzione da 771 pezzi, mettendo al centro l’idea di meccanica “visibile”, tipica della linea.
Il modello riproduce la carrozzeria arancione con livrea nera, e include funzioni che rendono l’esperienza di montaggio più vicina a un piccolo laboratorio: sterzo funzionante, portiere e cofano apribili e un modello dettagliato del celebre W16 Bugatti. Le dimensioni finali lo rendono pensato anche come oggetto da esposizione: oltre 8 cm di altezza, 29 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza.
Vision Gran Turismo: dalla pista virtuale al mondo reale
Diverso il ruolo della Bugatti Vision Gran Turismo, che nella storia del marchio occupa un posto speciale: nata come concept car per il videogioco Gran Turismo e svelata come show car nel 2015, è stata concepita come omaggio alla tradizione sportiva Bugatti delle decadi d’oro tra anni ’20 e ’30, guardando a modelli leggendari e alle vittorie endurance che hanno costruito il mito.
Quella visione “da gara” diventa ora un set ufficiale Lego Speed Champions da 284 pezzi, che punta a catturare l’impatto estetico della vettura e la sua riconoscibilità istantanea. Nel modello ritornano i tratti iconici: la griglia a ferro di cavallo, l’alettone posteriore, i fari “a otto occhi”, la pinna sul tetto e gli pneumatici con scritta “Michelin”. A completare il set c’è anche una minifigure in tenuta Bugatti, pronta a prendere posto nell’abitacolo monoposto. Le misure finali: oltre 4 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza.