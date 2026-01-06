Bulova presenta nuove varianti del Super Seville, un modello che rilegge il linguaggio estetico degli anni ’70 attraverso una visione contemporanea. Cassa integrata da 38 mm, lunetta scanalata, quadrante con apertura “TV” e movimento Precisionist ad alta frequenza definiscono un orologio che unisce memoria storica, precisione al quarzo e stile deciso. Disponibile in versione bicolore oro e acciaio o total gold.
Super Seville: l’eredità estetica degli anni ’70
Il Super Seville affonda le sue radici negli anni Settanta, un decennio che ha segnato profondamente il design orologiero. All’epoca, Bulova scelse una strada riconoscibile e personale, introducendo una cassa tonneau con lunetta pronunciata e un quadrante dagli angoli arrotondati, spesso definito “apertura a TV”.
Questa identità visiva ritorna oggi con equilibrio e coerenza. Le nuove versioni del Super Seville mantengono le proporzioni iconiche del modello originale, ma le reinterpretano con finiture curate e una costruzione pensata per l’uso quotidiano. La cassa da 38 mm in acciaio, proposta in versione bicolore acciaio e oro giallo oppure in color oro, offre una vestibilità trasversale, capace di adattarsi a stili e polsi diversi.
Una cassa integrata che dialoga con il bracciale
Uno degli elementi più riusciti del nuovo Super Seville è il dialogo fluido tra cassa e bracciale. La silhouette si sviluppa senza interruzioni, creando un insieme armonioso e confortevole. Il bracciale integrato a tre maglie, con finiture lucide e satinate, rafforza l’impronta vintage del modello, aggiornandola con una chiusura déployante dotata di pulsanti.
La lunetta scanalata con bordo a moneta aggiunge un accento decorativo deciso, incorniciando il vetro zaffiro piatto. A ore 3 trova posto la lente d’ingrandimento sul datario, dettaglio funzionale che richiama il linguaggio estetico dell’epoca a cui il Super Seville si ispira.
Quadranti dal carattere deciso e raffinato
Il quadrante rappresenta uno dei punti focali di queste nuove varianti. Bulova propone due cromie distinte: nero per la versione bicolore oro giallo e acciaio, verde per la cassa color oro. In entrambi i casi, la lavorazione spazzolata verticale cattura la luce in modo misurato, valorizzando la profondità della superficie senza eccessi.
Lancette e indici in color oro giallo, trattati con Super-LumiNova, assicurano leggibilità e coerenza cromatica. Il risultato è un quadrante equilibrato, capace di coniugare richiami rétro e gusto attuale.
Il cuore Precisionist: alta frequenza e scorrimento continuo
A dare vita al Super Seville è il movimento Precisionist HPQ, brevetto Bulova. Si tratta di un calibro al quarzo ad alta frequenza che oscilla a 262 kHz, otto volte più veloce rispetto a un quarzo tradizionale. Questa caratteristica consente una precisione dichiarata di pochi secondi all’anno e regala alla lancetta dei secondi un movimento fluido e continuo, raro nel panorama del quarzo.
È proprio questa tecnologia a rappresentare il ponte ideale tra passato e presente: un’estetica ispirata agli anni Settanta che ospita una meccanica pensata per le esigenze contemporanee.
