Bulova presenta “We Are All Here”, primo orologio di una nuova collezione dedicata a Tony Bennett, realizzata con Iconoclast. Il segnatempo rende omaggio all’artista e al suo legame con New York, includendo un’iniziativa a favore della Frank Sinatra School of the Arts. Design ispirato agli anni ’80, cassa di forma 32 x 43 mm in acciaio color argento o color oro, quadranti champagne, bianco latte o nero con finitura verticale, vetro zaffiro e fondello con firma. Movimento al quarzo solo tempo.
Bulova rende omaggio a una leggenda di New York: nasce “We Are All Here”
Bulova ha sempre coltivato un dialogo naturale con l’universo musicale: ritmo, precisione e presenza scenica sono concetti che, in fondo, appartengono tanto al palcoscenico quanto al polso. Con “We Are All Here”, la Maison apre il primo capitolo di una nuova collezione dedicata a Tony Bennett: cantante, icona americana e orgoglioso newyorkese, capace di attraversare epoche e generazioni con una cifra interpretativa immediatamente riconoscibile.
Il progetto nasce in collaborazione con Iconoclast, realtà che gestisce il marchio e il patrimonio artistico di Bennett. Il risultato è un segnatempo che non si limita a citare un nome: costruisce un racconto, fatto di dettagli simbolici e richiami mirati, pensati per chi ama gli oggetti con una storia da portare addosso.
La partnership e la dimensione filantropica
Il legame con Tony Bennett non è solo celebrativo. All’interno della collaborazione, Bulova sottolinea anche l’anima filantropica dell’artista: una parte del ricavato andrà a favore della Frank Sinatra School of the Arts, scuola superiore pubblica fondata da Tony Bennett e da sua moglie Susan nel 2001, con la missione di ispirare la nuova generazione di performer e creativi.
Bennett, vincitore di 20 Grammy Awards e 2 Emmy Awards, è ricordato anche per la forza del suo percorso: oltre settanta anni di carriera e un’identità artistica rimasta coerente, pur dialogando con le trasformazioni culturali del tempo. Bulova, dal canto suo, amplierà la collezione con ulteriori versioni nei prossimi anni.
“We Are All Here”: un’estetica anni ’80, riletta con misura
Il nuovo orologio da uomo prende il nome da una delle hit più note del cantante e sceglie come ispirazione lo stile classico degli anni ’80, periodo in cui Bennett tornò con forza sotto i riflettori. La silhouette punta su linee decise: una cassa di forma con geometrie nette, sfaccettature lucide e un’impostazione che gioca sulla pulizia delle superfici.
Bulova propone più configurazioni, pensate per personalità diverse ma unite da una stessa idea di eleganza urbana:
- cassa in acciaio color argento oppure color oro
- abbinamento con bracciale multilink tono su tono oppure con cinturino in pelle di lucertola Teju marrone, con stampa a rilievo
È un approccio che lascia scegliere: più metropolitano e compatto sul bracciale, più “dressy” e caldo nella variante con cinturino.
Il quadrante e quel dettaglio che parla di Tony Bennett
Il quadrante adotta una finitura spazzolata verticale, discreta ma capace di animarsi con la luce. Le cromie seguono la logica delle combinazioni:
- champagne per la versione acciaio con bracciale
- bianco latte per la versione color oro con bracciale
- nero per la variante con cinturino
Lancette e indici riprendono la tonalità della cassa, mantenendo un look coerente e pulito. Ma il dettaglio che rende davvero personale questo tributo è la lancetta dei secondi, caratterizzata da un contrappeso a forma di fazzoletto da taschino ripiegato: un simbolo che rimanda con immediatezza allo stile del cantante, a quell’eleganza da palco fatta di gesti misurati e charme senza eccessi.
A completare il profilo premium, il segnatempo monta un vetro zaffiro piatto, mentre il fondello è impreziosito dalla firma di Tony Bennett e dal titolo della canzone, trasformando l’orologio in un ricordo “inciso”, non soltanto raccontato.
Dimensioni e movimento
Sul piano tecnico, Bulova sceglie un’impostazione diretta e affidabile: movimento al quarzo con funzione solo tempo. La cassa misura 32 x 43 mm con spessore 6,85 mm, quindi sottile e adatta anche sotto il polsino: una caratteristica che rafforza il tono elegante del progetto. L’impermeabilità è dichiarata 30 metri, mentre il posizionamento prezzo rende l’omaggio accessibile:
- 399 € per la versione in acciaio e per la versione color oro con cinturino
- 429 € per la variante total gold
Una proposta pensata per chi desidera un segnatempo con una storia precisa e un’estetica riconoscibile, senza entrare in territori troppo impegnativi.