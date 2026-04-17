Informazioni chiave:
- Dal 21 al 26 aprile una BYD Dolphin Surf sarà presente all’Haier Hub di via Bergognone 26 con una dimostrazione concreta della tecnologia Vehicle-to-Load.
- Il sistema V2L può erogare fino a 3 kW e alimentare più dispositivi esterni tramite adattatore collegato alla presa di ricarica dell’auto.
- La Dolphin Surf è costruita sulla e-Platform 3.0 di BYD, usa la Blade Battery e supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 85 kW.
In occasione della Milano Design Week 2026, BYD partecipa al progetto “Inside the Experience” di Haier con una presenza costruita attorno alla Dolphin Surf e alla funzione Vehicle-to-Load. Dal 21 al 26 aprile, all’interno dell’Haier Hub di via Bergognone 26, la compatta elettrica del marchio cinese alimenterà uno degli elettrodomestici simbolo di Haier, mostrando in modo pratico come l’energia della batteria possa essere usata anche fuori dalla mobilità.
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La Dolphin Surf entra nell’Haier Hub
La Dolphin Surf diventa parte attiva dell’installazione e rende leggibile una funzione tecnica precisa. Nel contesto di “Inside the Experience”, Haier costruisce uno spazio immersivo in cui tecnologia domestica, design e nuovi modi di abitare dialogano in modo continuo. BYD si inserisce in questo sistema con un’auto che si comporta come una riserva di energia disponibile sul posto. Qui il suo ruolo cambia: l’auto smette di essere solo un oggetto destinato allo spostamento e mostra una funzione domestica, temporanea e mobile allo stesso tempo.
Il Vehicle-to-Load porta fino a 3 kW fuori dall’auto
La funzione Vehicle-to-Load, abbreviata in V2L, consente alla BYD Dolphin Surf di erogare energia verso l’esterno attraverso un adattatore collegato alla presa di ricarica. BYD indica una potenza fino a 3 kW, sufficiente per alimentare più dispositivi contemporaneamente, anche con assorbimenti non marginali. In pratica, l’energia accumulata nella batteria non serve soltanto a muovere l’auto, ma può essere usata anche per alimentare apparecchi esterni.
Nell’uso quotidiano questa funzione amplia molto il campo d’impiego della vettura elettrica. Il V2L può servire per laptop, piccoli elettrodomestici, utensili da lavoro, frigoriferi portatili, bici elettriche o altre apparecchiature da usare fuori casa.
La e-Platform 3.0 e la Blade Battery
Dal punto di vista tecnico, la Dolphin Surf è costruita sulla e-Platform 3.0 di BYD, l’architettura dedicata ai modelli elettrici del marchio. BYD collega questa base a una struttura più stabile, a una migliore gestione degli spazi e a una risposta più precisa nell’uso quotidiano. In questo progetto il dato più importante è che la piattaforma consente di integrare in modo coerente batteria, ricarica, gestione energetica e funzioni come il V2L. Al centro del sistema c’è la Blade Battery, uno degli elementi più riconoscibili della tecnologia BYD.
Una compatta elettrica pensata per la città
La BYD Dolphin Surf è una city car elettrica lunga 3.990 mm, larga 1.720 mm, alta 1.590 mm e con un passo di 2.500 mm. Il bagagliaio offre 316 litri, che salgono fino a 1.037 litri abbattendo i sedili posteriori. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 85 kW e consente di passare dal 10% all’80% in 22 minuti. L’autonomia urbana arriva fino a 507 km. La dotazione di sicurezza comprende 6 airbag di serie e una valutazione Euro NCAP a 5 stelle, con sistemi ADAS completi di serie.