I caschi Arai Replica Mick Doohan sono diventati leggenda

Il casco Arai indossato dal leggendario pilota Mick Doohan è diventato un’icona nel mondo delle corse motociclistiche. Mick Doohan è stato uno dei piloti più dominanti nella storia del motomondiale, vincendo cinque campionati del mondo consecutivi nella classe 500cc tra il 1994 e il 1998. Durante questa straordinaria carriera, Doohan ha indossato il casco Arai, che è diventato un simbolo della sua determinazione e della sua abilità nel mondo delle corse.

Tuttavia Arai è un marchio dall’azienda giapponese Arai Helmet, una delle aziende più rispettate e rinomate nel settore della sicurezza delle corse motociclistiche. Fondata nel 1926 da Hirotake Arai, l’azienda ha sempre posto l’accento sulla qualità, sulla sicurezza e sull’innovazione.

Il casco di Doohan era una testimonianza dell’impegno di Arai Helmet per la sicurezza dei piloti. Era stato progettato e sviluppato con tecnologie all’avanguardia per garantire la massima protezione in caso di cadute o incidenti in pista. La forma aerodinamica del casco non solo contribuiva a migliorare le prestazioni in pista di Doohan, ma forniva anche una maggiore protezione contro gli impatti.

Inoltre, il casco Arai di Doohan era personalizzato per rispecchiare il suo stile e la sua personalità. Era caratterizzato da un design distintivo con i colori e il logo del suo team, e questo lo rendeva facilmente riconoscibile tra la folla di appassionati di moto. Il casco diventò quasi un’icona, tanto che i fan di Doohan volevano avere caschi simili per emulare il loro eroe.

Mick Doohan e il suo casco Arai sono diventati una delle coppie più celebrate nella storia delle corse motociclistiche. La loro storia di successo e sicurezza è ancora oggi ricordata con affetto dagli appassionati di moto e dai professionisti del settore. Mick Doohan è passato alla storia come uno dei migliori piloti di tutti i tempi, e il casco Arai che ha indossato ha svolto un ruolo importante nel garantire la sua sicurezza in pista.

Per questi motivi, infine, i caschi replica Mick Doohan sono tutt’ora in commercio. Ne è un esempio il modello Arai Profile-V Doohan TT proposto in vendita ancora oggi.

Arai Profile-V Doohan TT: caratteristiche

La calotta esterna super leggera in PB-e-clc del modello Arai Profile-V Doohan TT è realizzata interamente a mano e le nervature di rinforzo Hyper Ridge ampliate di 5mm alla base, rendono più agevole indossare e togliere il casco. Il sistema visiera VAS (Variable Axis System) di serie, unito alla forma arrotondata della calotta, aumenta la capacità del casco di scivolare su eventuali ostacoli senza generare pericolose forze rotazionali. I nuovi Interni semi-removibili e personalizzabili insieme alle undici prese d’aria, completano una dotazione di serie del tutto inedita in questo segmento. Il casco Arai Profile-V Doohan TT è in vendita anche su Amazon.

Offerte Caschi ARAI su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.