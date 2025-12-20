Future Classic: l’estetica del tempo contemporaneo secondo Casio

Una campagna globale che racconta il tempo come espressione personale.

Casio Future Classic
Di - - Lascia un commento

Orologi

Casio lancia Future Classic, una campagna globale che ridefinisce il rapporto con il tempo attraverso orologi iconici e creatività contemporanea. Sei modelli emblematici e sei artisti internazionali raccontano un’estetica che unisce passato, presente e futuro. In Italia, la collezione si arricchisce di modelli analogici che valorizzano eleganza e essenzialità. Future Classic interpreta il tempo come spazio di espressione personale, tra memoria, stile e identità.

Ci sono segnatempo che non si limitano a misurare lo scorrere delle ore, ma diventano strumenti di espressione personale. Con Future Classic, Casio costruisce una narrazione che unisce epoche, stili e sensibilità diverse, dando forma a un’estetica capace di parlare al presente senza rinnegare il passato.

La nuova campagna globale del marchio giapponese mette al centro una visione del tempo vissuta come spazio creativo, individuale e condiviso, dove ogni istante acquista valore in base a chi lo attraversa. Casio interpreta il tempo come materia viva, aperta alla sperimentazione, alla memoria e allo stile personale.

Sei orologi, sei visioni del tempo

Casio Future Classic orologi
Image: Casio

A rappresentare lo spirito di Future Classic sono sei modelli selezionati per la loro capacità di dialogare con epoche e gusti differenti: A168WG-9, AQ-230A-7A, ABL-100WE-1A, LA670WGA-9, AE-1200WHD-1AV e A130WE-7A. Ognuno di questi orologi racconta un modo diverso di abitare il tempo, mantenendo però una coerenza visiva e concettuale che li unisce.

La varietà non diventa contrasto, ma relazione: tra design digitali e analogici, tra forme essenziali e dettagli più grafici, tra memoria estetica e sensibilità attuale. Casio dimostra così la propria capacità di attraversare generazioni e tendenze senza perdere riconoscibilità, confermando una visione coerente e trasversale dell’orologio come oggetto culturale.

Creatività globale: i volti di Future Classic

Casio Future Classic campagna
Image: Casio

A dare corpo e voce alla campagna sono sei creativi provenienti da ambiti diversi, accomunati da un rapporto personale con il tempo. Francisco, fotografo; Juri Takiguchi, designer e DJ; Sakura, DJ e performer di Tokyo; Victor Takeru, artista franco-giapponese; Rio Suzuki, ballerina classica; e Nick, noto come Software Boy, artista visivo che intreccia arte e tecnologia.

Ognuno interpreta il tempo secondo la propria sensibilità: c’è chi lo cattura nell’istante, chi lo trasforma in ritmo, chi lo osserva come memoria e chi lo utilizza come spazio di sperimentazione. Insieme costruiscono una visione collettiva in cui secondi, minuti e ore diventano una dimensione espressiva, modellata dalle esperienze individuali.

Una campagna senza confini

Lanciata simultaneamente a livello internazionale, Future Classic supera i limiti geografici e culturali per raccontare un’idea universale: il tempo come elemento che unisce, ispira e appartiene a tutti. Casio sceglie un linguaggio visivo che fonde riprese in 8mm e immagini digitali, creando un equilibrio tra autenticità e sensibilità contemporanea.

Questo approccio visivo rafforza il messaggio della campagna: il tempo cambia forma, ma resta uno spazio in cui riconoscersi. Video, immagini e racconti si intrecciano per invitare a osservare l’orologio non solo come accessorio, ma come riflesso dell’identità personale.

Il contributo italiano alla visione Future Classic

Casio Future Classic
Image: Casio

In Italia, la narrazione di Future Classic si arricchisce con modelli che valorizzano il fascino dell’analogico: MTP-1302PD, MTP-B145, LTP-B166 e LTP-B150. Orologi che richiamano l’eleganza della tradizione orologiera, mantenendo un linguaggio visivo essenziale e attuale.

Questi segnatempo ampliano la collezione con una proposta sobria e trasversale, capace di dialogare con stili diversi e di adattarsi a un uso quotidiano. L’analogico diventa così parte integrante del racconto Future Classic, contribuendo a rafforzare l’idea di un tempo che attraversa epoche e gusti senza perdere attualità.

Il tempo come spazio di espressione

Con Future Classic, Casio parla a una generazione che vive la propria identità come un processo in continua evoluzione. Passato, presente e futuro convivono in un equilibrio naturale, espresso attraverso orologi che diventano compagni di vita e strumenti di racconto personale.

Il tempo non è più soltanto una misura, ma un luogo simbolico in cui riconoscersi, cambiare e crescere. Una visione che conferma la capacità di Casio di interpretare lo spirito contemporaneo con autenticità e coerenza.

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione:

Lascia un commento