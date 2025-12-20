Casio lancia Future Classic, una campagna globale che ridefinisce il rapporto con il tempo attraverso orologi iconici e creatività contemporanea. Sei modelli emblematici e sei artisti internazionali raccontano un’estetica che unisce passato, presente e futuro. In Italia, la collezione si arricchisce di modelli analogici che valorizzano eleganza e essenzialità. Future Classic interpreta il tempo come spazio di espressione personale, tra memoria, stile e identità.
Ci sono segnatempo che non si limitano a misurare lo scorrere delle ore, ma diventano strumenti di espressione personale. Con Future Classic, Casio costruisce una narrazione che unisce epoche, stili e sensibilità diverse, dando forma a un’estetica capace di parlare al presente senza rinnegare il passato.
La nuova campagna globale del marchio giapponese mette al centro una visione del tempo vissuta come spazio creativo, individuale e condiviso, dove ogni istante acquista valore in base a chi lo attraversa. Casio interpreta il tempo come materia viva, aperta alla sperimentazione, alla memoria e allo stile personale.
Sei orologi, sei visioni del tempo
A rappresentare lo spirito di Future Classic sono sei modelli selezionati per la loro capacità di dialogare con epoche e gusti differenti: A168WG-9, AQ-230A-7A, ABL-100WE-1A, LA670WGA-9, AE-1200WHD-1AV e A130WE-7A. Ognuno di questi orologi racconta un modo diverso di abitare il tempo, mantenendo però una coerenza visiva e concettuale che li unisce.
La varietà non diventa contrasto, ma relazione: tra design digitali e analogici, tra forme essenziali e dettagli più grafici, tra memoria estetica e sensibilità attuale. Casio dimostra così la propria capacità di attraversare generazioni e tendenze senza perdere riconoscibilità, confermando una visione coerente e trasversale dell’orologio come oggetto culturale.
Creatività globale: i volti di Future Classic
A dare corpo e voce alla campagna sono sei creativi provenienti da ambiti diversi, accomunati da un rapporto personale con il tempo. Francisco, fotografo; Juri Takiguchi, designer e DJ; Sakura, DJ e performer di Tokyo; Victor Takeru, artista franco-giapponese; Rio Suzuki, ballerina classica; e Nick, noto come Software Boy, artista visivo che intreccia arte e tecnologia.
Ognuno interpreta il tempo secondo la propria sensibilità: c’è chi lo cattura nell’istante, chi lo trasforma in ritmo, chi lo osserva come memoria e chi lo utilizza come spazio di sperimentazione. Insieme costruiscono una visione collettiva in cui secondi, minuti e ore diventano una dimensione espressiva, modellata dalle esperienze individuali.
Una campagna senza confini
Lanciata simultaneamente a livello internazionale, Future Classic supera i limiti geografici e culturali per raccontare un’idea universale: il tempo come elemento che unisce, ispira e appartiene a tutti. Casio sceglie un linguaggio visivo che fonde riprese in 8mm e immagini digitali, creando un equilibrio tra autenticità e sensibilità contemporanea.
Questo approccio visivo rafforza il messaggio della campagna: il tempo cambia forma, ma resta uno spazio in cui riconoscersi. Video, immagini e racconti si intrecciano per invitare a osservare l’orologio non solo come accessorio, ma come riflesso dell’identità personale.
Il contributo italiano alla visione Future Classic
In Italia, la narrazione di Future Classic si arricchisce con modelli che valorizzano il fascino dell’analogico: MTP-1302PD, MTP-B145, LTP-B166 e LTP-B150. Orologi che richiamano l’eleganza della tradizione orologiera, mantenendo un linguaggio visivo essenziale e attuale.
Questi segnatempo ampliano la collezione con una proposta sobria e trasversale, capace di dialogare con stili diversi e di adattarsi a un uso quotidiano. L’analogico diventa così parte integrante del racconto Future Classic, contribuendo a rafforzare l’idea di un tempo che attraversa epoche e gusti senza perdere attualità.
Il tempo come spazio di espressione
Con Future Classic, Casio parla a una generazione che vive la propria identità come un processo in continua evoluzione. Passato, presente e futuro convivono in un equilibrio naturale, espresso attraverso orologi che diventano compagni di vita e strumenti di racconto personale.
Il tempo non è più soltanto una misura, ma un luogo simbolico in cui riconoscersi, cambiare e crescere. Una visione che conferma la capacità di Casio di interpretare lo spirito contemporaneo con autenticità e coerenza.
