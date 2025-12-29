Il Casio Ring Watch CRW-001G-9 è un anello digitale total gold che sposta l’orologio dal polso al dito. Casio riduce il modulo elettronico a circa un decimo rispetto a quello di un digitale tradizionale e utilizza la tecnologia MIM per ottenere una cassa in metallo compatta, resistente e ricca di dettagli. Il design dorato richiama la gioielleria, mentre funzioni come ora doppia, cronometro, retroilluminazione Led e Time Flash mantengono la praticità dei digitali del brand. Il progetto omaggia lo storico yubiwa pipe del 1946 e oggi è disponibile su casio.com e nello store G-SHOCK Milano.
Dal polso al dito: con il Ring Watch CRW-001G-9, Casio Italia introduce una lettura del tempo decisamente originale. Il nuovo anello digitale total gold amplia la famiglia Ring Watch, affiancandosi al modello CRW-001-1 in versione silver e portando questa idea di orologio da indossare sulla mano verso una declinazione ancora più scenografica.
Il CRW-001G-9 nasce come anello-orologio che unisce praticità e componente ludica, trasformando un oggetto quotidiano in un accessorio di stile. Pur restando fedele al dna digitale del brand, gioca con i codici della gioielleria e con la tendenza a considerare il tempo come elemento estetico, oltre che informativo.
Miniaturizzazione estrema: su misura per il dito
Per dare vita al Ring Watch, Casio ha ripensato la struttura interna di un orologio tradizionalmente progettato per il polso. Il cuore elettronico è stato ridimensionato con un lavoro mirato: il modulo è stato studiato apposta per questa tipologia di accessorio e ridotto fino a circa un decimo rispetto alle dimensioni di un orologio digitale standard.
Questa riduzione consente di integrare display e funzioni in uno spazio estremamente compatto, mantenendo però la leggibilità tipica dei digitali del marchio. L’obiettivo è offrire un’esperienza d’uso immediata, familiare a chi conosce già il mondo Casio, ma declinata in un formato diverso e inatteso.
MIM: il metallo prende forma in scala ridotta
Accanto al lavoro sul modulo, grande attenzione è stata dedicata alla realizzazione della cassa in metallo. Per ottenere una struttura così piccola, resistente e ricca di dettagli, Casio utilizza la tecnologia MIM (Metal Injection Molding), ossia lo stampaggio a iniezione dei metalli.
Questo processo consente di dare vita a forme complesse e a finiture molto precise, elementi particolarmente importanti per un oggetto che deve essere indossato ogni giorno, restare confortevole e allo stesso tempo mostrare una cura estetica evidente. Il Ring Watch è quindi il risultato di una progettazione che parte dall’interno ma che trova nel metallo il suo elemento espressivo principale.
Total gold: quando il digitale dialoga con la gioielleria
L’expertise tecnica del marchio giapponese si traduce in un anello-orologio dalla presenza decisa. La cassa in acciaio inossidabile è rivestita da un trattamento IP color oro, scelto per donare all’oggetto una luminosità che richiama il linguaggio della gioielleria.
Il risultato è un accessorio che si colloca a metà strada tra anello e dispositivo digitale: da un lato l’aspetto dorato evoca il mondo dei gioielli, dall’altro il display e la vocazione tech rimandano alla storia del brand e alla sua familiarità con la cultura elettronica. Il Ring Watch diventa così un piccolo simbolo di quella commistione tra accessori, stile urbano e gusto per l’oggetto tecnologico che caratterizza molte scelte di look contemporanee.
Con un diametro interno circa 62,8 mm, il CRW-001G-9 è accompagnato da due distanziali che permettono di adattarlo anche alle misure 19 e 16. Una soluzione semplice che amplia le possibilità di vestibilità e consente di trovare il fit più comodo a seconda del dito prescelto.
Funzioni digitali in formato micro
Nonostante il formato compatto, il Ring Watch CRW-001G-9 conserva la praticità tipica degli orologi digitali Casio. Tra le funzioni integrate troviamo l’ora doppia, utile quando si desidera tenere sotto controllo due fusi orari, e il cronometro, pensato per misurare intervalli di tempo con immediatezza.
Il display è supportato da una retroilluminazione Led, che permette una rapida consultazione anche in condizioni di luce ridotta. A questo si aggiunge la funzione Time Flash, grazie alla quale è possibile impostare un segnale luminoso pulsante in corrispondenza di determinati orari. Un dettaglio che introduce un elemento visivo in più, coerente con il carattere giocoso e sperimentale del Ring Watch.
Un richiamo alle origini: dallo yubiwa pipe al Ring Watch
La scelta di trasformare un orologio in un anello non è casuale e dialoga con la storia del marchio. Il Ring Watch richiama infatti lo yubiwa pipe, il “tubo-anello” sviluppato nel 1946 dalla Kashio Seisakujo, realtà che diventerà poi Casio Computer Co., Ltd.
Questo piccolo oggetto contribuì a sostenere lo slancio creativo e produttivo dei primi anni dell’azienda, accompagnandone l’evoluzione e aprendo la strada a successive ricerche. Oggi quello stesso spirito viene reinterpretato in chiave contemporanea: il modello CRW-001G-9 non guarda al passato con nostalgia, ma rilegge quell’idea attraverso una nuova proposta di design e miniaturizzazione, in sintonia con la cultura digitale attuale e con il dialogo costante tra accessori, stile personale e sperimentazione formale.
