Continental porta alla Milano Design Week 2026 l’installazione “The Sound of Premium”: una listening experience immersiva allestita a Base Milano, Via Bergognone 34, aperta a pubblico dal 20 al 26 aprile 2026 con ingresso libero. Il progetto, firmato da WOA Studio con il supporto strategico della unit Entertainment di WPP Media, costruisce un percorso in tre fasi (caos, armonia, quiete) per rendere percepibile la funzione acustica delle tecnologie Continental ContiSilent e Silent Pattern, entrambe progettate per ridurre il rumore di rotolamento del pneumatico sul manto stradale.
Informazioni chiave:
- Con la diffusione della mobilità elettrica, il rumore di rotolamento del pneumatico sul manto stradale ha superato il rumore del motore termico come principale sorgente di disturbo acustico urbano: è il problema tecnico al centro dell’installazione.
- Orari di apertura: 20 aprile 10:30-19:00; 21-25 aprile 10:30-20:00; 26 aprile 10:30-18:00. Ingresso libero, Base Milano, Via Bergognone 34.
Indice dei contenuti
Il rumore di rotolamento: perché i pneumatici sono diventati la principale sorgente acustica urbana
Fino a dieci anni fa, il contributo prevalente all’inquinamento acustico del traffico urbano proveniva dai propulsori termici: l’insieme di combustione, scarico e trasmissione generava livelli sonori che coprivano il rumore prodotto dal contatto tra pneumatico e asfalto. La diffusione accelerata della mobilità elettrica ha modificato questa gerarchia in modo strutturale.
Su un’auto elettrica in marcia a velocità superiore ai 30 km/h, il motore non produce emissioni sonore percepibili dall’esterno: l’unica sorgente acustica rilevante diventa il rumore di rotolamento, generato dalla deformazione ciclica del battistrada al contatto con il manto stradale e dalla vibrazione dell’aria intrappolata nelle scanalature del profilo. A 50 km/h in area urbana, un pneumatico convenzionale su asfalto contribuisce con livelli sonori compresi tra 68 e 75 dB a seconda del tipo di asfalto e della temperatura. È questa la sorgente che Continental ha scelto come tema della propria presenza alla Milano Design Week 2026.
ContiSilent: la schiuma acustica all’interno della cavità del pneumatico
ContiSilent è una tecnologia Continental che prevede l’applicazione di uno strato di schiuma poliuretanica fonoassorbente sulla superficie interna del pneumatico, lungo la fascia di battistrada. La schiuma non modifica le caratteristiche strutturali del pneumatico, il profilo esterno del battistrada o il comportamento dinamico in curva: agisce esclusivamente come smorzatore delle vibrazioni acustiche che si propagano attraverso la cavità d’aria interna del cerchio.
Il meccanismo fisico è quello della risonanza della cavità: l’aria confinata all’interno del pneumatico gonfiato forma una cavità risonante che amplifica determinate frequenze sonore, tipicamente attorno ai 200-250 Hz, percepite all’interno dell’abitacolo come un ronzio continuo. La schiuma ContiSilent aumenta la superficie fonoassorbente interna alla cavità, riducendo l’ampiezza di questa risonanza.
Silent Pattern: la geometria del battistrada come progetto acustico
Silent Pattern è l’altro asse tecnologico al centro dell’installazione. Mentre ContiSilent interviene sulla propagazione interna del suono, Silent Pattern opera sulla geometria del battistrada come strumento di controllo acustico attivo.
Il rumore generato dal battistrada dipende dalla frequenza con cui i blocchi del profilo entrano in contatto con l’asfalto durante la rotazione. Un battistrada con passo costante produce un tono puro a una frequenza dominante, facilmente percepibile come un fischio o un ronzio. Il principio di Silent Pattern è la variazione del passo: la distanza tra i blocchi del battistrada non è uniforme lungo la circonferenza del pneumatico, ma segue una sequenza studiata per distribuire l’energia sonora su un ampio spettro di frequenze invece di
concentrarla su una singola frequenza dominante. Il risultato percepito è una riduzione del fastidio acustico.
L’installazione The Sound of Premium
L’installazione di Base Milano traduce queste premesse tecniche in un percorso sensoriale strutturato in tre fasi sequenziali, ciascuna corrispondente a uno stato acustico definito. La prima fase, Caos, riproduce il paesaggio sonoro del traffico urbano contemporaneo: la sovrapposizione di rumore di rotolamento, frenate, clacson e flusso d’aria su superfici stradali diverse. È la condizione di partenza, quella che l’ingegneria acustica del pneumatico cerca di modificare.
La seconda fase, Armonia, introduce progressivamente le tecnologie Continental: il suono si organizza, le frequenze disturbanti vengono attenuate, il paesaggio sonoro perde le componenti impulsive e aggressive. È la fase che rende percepibile la differenza tra un pneumatico convenzionale e uno con ContiSilent o Silent Pattern attivi. La terza fase, Quiete, non è silenzio assoluto: è il risultato dell’ingegneria applicata al rumore.
Calendario e informazioni
- Evento: Continental “TSound of Premium”
- Sede: BASE Milano, Via Bergognone 34, Milano
- Date: 20-26 aprile 2026
- Orari: 20 aprile 10:30-19:00; 21-25 aprile 10:30-20:00; 26 aprile 10:30-18:00
- Ingresso: libero