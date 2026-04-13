Informazioni chiave:
- Cupra è alla Milano Design Week 2026 in tre location: Cupra Garage Milano (Corso Como 1), Piazza XXV Aprile e Garibaldi Gallery, dal 21-26 aprile.
- In Piazza XXV Aprile il concept “Beyond the Known” esplora parametric design e design algoritmico con un approccio ibrido tra processi digitali e intelligenza artificiale applicati alla sperimentazione materica.
- Alla Garibaldi Gallery debutta “Own the Wheel”, prima mostra d’arte Cupra con sette artisti europei che reinterpretano il volante come simbolo di controllo e scelta personale.
Cupra partecipa alla Milano Design Week 2026 con il concept “Beyond the Known”. La presenza si articola in tre location nel quartiere Isola/Garibaldi: il Cupra Garage Milano in Corso Como 1, Piazza XXV Aprile e la Garibaldi Gallery. Tra i protagonisti dell’installazione principale, la Cupra Raval, elettrica urbana con lancio previsto per l’estate 2026.
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Cosa propone Cupra in Piazza XXV Aprile
In Piazza XXV Aprile il brand esplora il parametric design e la progettazione algoritmica: un approccio in cui la forma nasce da processi computazionali e da un dialogo ibrido con l’intelligenza artificiale applicata alla sperimentazione materica. L’idea portante è che sia la materia a guidare la forma, non il contrario.
Il Colour&Trim, ovvero la disciplina che governa la scelta di colori, texture e materiali nell’industria automobilistica, diventa in questo contesto un elemento narrativo: le superfici traduco i valori del brand in dettagli percepibili. L’interazione uomo-macchina, secondo Cupra, evolve verso una dimensione sensoriale che va oltre la funzione.
Cupra Garage Milano: Raval protagonista
Il punto di partenza del percorso espositivo è il Cupra Garage Milano in Corso Como 1, spazio permanente del brand nel capoluogo lombardo. Qui è protagonista la Cupra Raval, city car 100% elettrica in arrivo per l’estate 2026. La Raval è il settimo modello della gamma Cupra, che in sette anni ha lanciato sei modelli: Ateca, Leon, Formentor, Born, Tavascan e Terramar.
“Own the Wheel”: la prima mostra d’arte
Alla Garibaldi Gallery in Piazza XXV Aprile debutta “Own the Wheel”, prima mostra d’arte di Cupra. Sette artisti europei reinterpretano il volante come simbolo: non solo controllo meccanico di un’automobile, ma metafora della scelta consapevole e dell’autonomia individuale in un contesto sempre più automatizzato.
Le opere mettono in dialogo arte, design e cultura automobilistica, con un messaggio che il brand declina nel proprio posizionamento: restare alla guida della propria vita quando la tecnologia tende a sostituire la decisione umana.
Cupra Experience con RafflesMilano e Gandia Blasco
Sempre alla Garibaldi Gallery, la Cupra Experience ospita due collaborazioni. La prima è con RafflesMilano, istituto internazionale di design con sede a Milano: per il secondo anno consecutivo, Cupra sostiene studenti di Product e Interior Design con borse di studio e li coinvolge nei propri processi di ricerca. In occasione della Design Week, vengono presentati i risultati di un’attività intensa di 72 ore in cui gli studenti, partendo da un brief condiviso, hanno sviluppato due concept che spaziano dal prodotto a scenari extra-automotive.
La seconda collaborazione è con Gandia Blasco, azienda spagnola specializzata in arredi per esterni. Il marchio ha curato la Cupra Lounge, ambiente dedicato ai visitatori che integra il linguaggio estetico del brand in uno spazio fisico immersivo.