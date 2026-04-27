Informazioni chiave:
- Cyrus Dominion Lapis Blue GMT introduce il primo quadrante in pietra naturale nella collezione Dominion GMT.
- La cassa è in titanio grado 5 da 42 mm, con doppia corona, impermeabilità fino a 10 ATM e vetro zaffiro antiriflesso su fronte e fondello.
- Il movimento di manifattura CYR708 lavora a 4 Hz, conta 278 componenti, 41 rubini e offre una riserva di carica minima di 55 ore.
Il nuovo Cyrus Dominion Lapis Blue GMT amplia la collezione Dominion GMT con una delle interpretazioni più raffinate mai realizzate dalla Maison. La cassa in titanio grado 5 da 42 mm conserva l’architettura distintiva del modello, ma il protagonista diventa il quadrante in lapislazzuli, una novità assoluta per Cyrus. All’interno lavora il movimento automatico di manifattura CYR708, con GMT retrogrado a 24 ore, 278 componenti e 55 ore di riserva di carica.
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Il lapislazzuli cambia il volto del Dominion GMT
La novità più evidente del Dominion Lapis Blue GMT è il quadrante in lapislazzuli naturale. Fin dall’antichità questa pietra è apprezzata per la sua tonalità blu ultramarina e per le inclusioni dorate di pirite, elementi che rendono ogni esemplare diverso dall’altro. Proprio qui sta uno dei punti di forza del nuovo Cyrus: ogni quadrante è naturalmente irripetibile e porta con sé una variazione visiva che trasforma l’orologio in un pezzo unico dentro una serie limitata.
La cassa in titanio grado 5
La cassa conserva l’architettura ormai riconoscibile del Dominion GMT. È realizzata in titanio grado 5 con finiture lucide e satinate e misura 42 mm di diametro, corone escluse, con uno spessore di 16,73 mm. Le anse allungate incorniciano le iconiche doppie corone della Maison e aiutano a dare alla cassa una presenza molto scultorea al polso.
L’impermeabilità arriva fino a 10 ATM, pari a 100 metri, mentre fronte e retro sono protetti da vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. La lunetta sottile aumenta l’apertura del quadrante e lascia che la superficie minerale occupi la scena quasi per intero, rafforzando il legame tra costruzione tecnica e impatto visivo.
Le due corone organizzano la lettura del tempo in modo rapido e intuitivo
Uno degli elementi funzionali più interessanti resta il sistema di regolazione con doppia corona. La corona principale a ore 3 serve per la carica del movimento e per la regolazione dell’ora locale e dell’ora di riferimento. Quando viene utilizzata per la regolazione, le tre lancette coinvolte si muovono simultaneamente.
La corona a ore 9, con pulsante integrato, è dedicata invece alla correzione rapida dell’ora locale. A ogni pressione, la lancetta delle ore locali avanza di un’ora in senso orario, lasciando invariato il tempo di riferimento. È una soluzione molto pratica per chi viaggia spesso, perché consente di adattare rapidamente l’ora locale senza alterare il secondo fuso.
Il quadrante introduce un nuovo linguaggio grafico
Con il nuovo Dominion Lapis Blue GMT, Cyrus introduce anche una grammatica visiva più asciutta. Per la prima volta, i tradizionali numeri arabi dell’ora locale lasciano spazio a indici allungati rodiati, più essenziali e contemporanei. È una scelta che alleggerisce il quadrante e lo rende più elegante, lasciando al lapislazzuli il ruolo da protagonista.
L’ora di casa viene letta attraverso una lancetta GMT retrograda con punta triangolare luminescente, che si muove su un arco bianco opaco a 24 ore con numeri arabi blu. A ore 6 trova posto il contatore dei piccoli secondi, anch’esso costruito su una base bianca opaca con dettagli blu e profilo rodiato. La nuova lancetta dei secondi, più sottile, adotta un contrappeso ispirato al logo Cyrus.
La leggibilità notturna resta uno dei punti forti del progetto
Le lancette di ore e minuti sono scheletrate e rodiate, con rivestimento in Super-LumiNova bianco. In condizioni di scarsa illuminazione emettono una luce blu, scelta che mantiene continuità cromatica con il quadrante e rafforza il carattere del modello anche al buio. Anche la lancetta GMT retrograda usa una punta triangolare luminescente, così da rendere immediata la lettura del secondo fuso.
Il calibro CYR708
Sotto il quadrante in pietra lavora il movimento automatico di manifattura CYR708, sviluppato dal maestro orologiaio Jean-François Mojon e prodotto internamente a Le Locle, in Svizzera. Il calibro misura 38 mm di diametro per 7,10 mm di spessore, è composto da 278 componenti, utilizza 41 rubini e lavora a una frequenza di 28.800 alternanze/ora, pari a 4 Hz.
La riserva di carica minima è di 55 ore. La funzione più distintiva resta il secondo fuso orario retrogrado su scala 24 ore, una firma della Maison che continua a dare al modello un’identità molto precisa anche sotto il profilo tecnico.
Il fondello svela finiture curate e un rotore blu
Attraverso il fondello in vetro zaffiro è possibile osservare il lavoro di finitura del CYR708. I ponti trattati NAC color antracite sono decorati con un motivo a raggi ricurvi che alterna superfici satinate e microbigliate, completate da anglage lucidi. È una decorazione molto tecnica, ma pensata per catturare la luce con decisione.
La massa oscillante traforata è uno degli elementi più distintivi. Usa un trattamento ALD blu Pantone 286C con finitura soleil, un medaglione rodiato con logo Cyrus e il motto inciso “The Conquest of Innovation”. Questo blu intenso crea un dialogo cromatico molto forte con il quadrante in lapislazzuli e lega visivamente fronte e retro dell’orologio.
Il nuovo modello è realizzato in una edizione limitata di 28 esemplari. Il prezzo dichiarato è di 30.200 euro.
Le specifiche tecniche del Cyrus Dominion Lapis Blue GMT
- Modello: Cyrus Dominion Lapis Blue GMT
- Referenza: 528.507.TT.SP.A
- Edizione: limitata a 28 pezzi
- Prezzo: 30.200 euro, tasse escluse
- Movimento: automatico di manifattura, calibro CYR708
- Dimensioni movimento: 38,00 mm x 7,10 mm
- Componenti: 278
- Rubini: 41
- Frequenza: 4 Hz
- Alternanze/ora: 28.800
- Riserva di carica: minimo 55 ore
- Funzioni: ore, minuti, piccoli secondi, secondo fuso orario con lancetta retrograda su 24 ore
- Cassa: titanio grado 5 con finitura lucida/satinata
- Diametro cassa: 42 mm
- Spessore cassa: 16,73 mm
- Impermeabilità: 10 ATM, 100 metri
- Vetro frontale: zaffiro con antiriflesso su entrambi i lati
- Fondello: vetro zaffiro antiriflesso con viti personalizzate
- Quadrante: pietra naturale lapislazzuli
- Lancette ore e minuti: scheletrate rodiate con Super-LumiNova® bianca a emissione blu
- Lancetta GMT: rodiata retrograda con punta triangolare luminescente
- Cinturino: pelle di alligatore nera con fibbia ad ardiglione in titanio