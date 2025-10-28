Disney e Formula 1 lanciano ufficialmente la loro collaborazione globale con la campagna Fuel the Magic, debuttando al Gran Premio di Las Vegas 2025. Tra spettacoli mozzafiato al Bellagio, apparizioni di Mickey Mouse e Friends e una capsule collection esclusiva, l’evento unisce intrattenimento e adrenalina.
Una sinergia inedita tra due colossi dell’intrattenimento e dello sport prende il via con “Fuel the Magic”, la nuova campagna globale che unisce Disney e Formula 1. L’esordio ufficiale di questa collaborazione avverrà nel cuore pulsante della Strip, durante l’attesissimo GP di Formula 1 a Las Vegas, con un calendario di eventi che promette di ridefinire l’esperienza sportiva per milioni di fan in tutto il mondo.
Un debutto spettacolare sulle acque del Bellagio
Il primo appuntamento sarà uno show senza precedenti presso le Fountains of Bellagio, uno dei luoghi più iconici di Las Vegas. A rubare la scena sarà Mickey Mouse in versione maestro d’orchestra, protagonista di una performance immersiva firmata Disney Live Entertainment. Luci, musica, fuochi d’artificio e la magia tipica del brand daranno vita a uno spettacolo pensato per incantare grandi e piccoli, unendo la creatività Disney all’adrenalina della Formula 1.
Accanto a Mickey, Minnie, Donald Duck, Daisy, Goofy e Pluto — veri super fan delle corse — saranno presenti lungo il circuito, portando il loro entusiasmo al centro della competizione.
70 anni di magia Disney sulla griglia di partenza
In onore del 70° anniversario di Disneyland, la Disneyland Band si esibirà con una performance speciale dell’inno nazionale direttamente sulla griglia, aprendo ufficialmente la giornata di gara con un tocco di eleganza orchestrale.
In parallelo, Mickey Mouse e Minnie prenderanno parte a un’attività di community engagement dedicata ai bambini di Las Vegas. I fan più fortunati, inoltre, potranno accedere a un’esperienza esclusiva nel paddock grazie a un pit lane walk organizzata prima delle qualifiche. Alcuni possessori di biglietti per la tribuna principale avranno la possibilità di osservare da vicino i team all’opera.
Debutta la collezione Disney x Formula 1
Parallelamente al weekend di gara, verrà lanciata una capsule collection esclusiva firmata Disney x Formula 1, che fonde l’iconografia di Mickey & Friends con lo stile dinamico del circuito di Las Vegas.
I capi saranno disponibili dal 8 novembre 2025 presso l’F1 Las Vegas Hub presented by American Express, all’interno del Venetian Resort. Alcuni articoli selezionati saranno acquistabili anche online su DisneyStore.com, inizialmente per il mercato nordamericano. Questa collezione unisce design e funzionalità, con capi che celebrano l’immaginario Disney e l’estetica sportiva della Formula 1 in un perfetto equilibrio tra comfort, performance e stile.
Oltre Las Vegas: un progetto fino al 2027
Fuel the Magic rappresenta solo l’inizio di una collaborazione destinata a proseguire per almeno tre stagioni, fino al 2027, con eventi, contenuti, prodotti e attivazioni che coinvolgeranno numerosi Gran Premi del calendario ufficiale. L’obiettivo condiviso è chiaro: fondere l’immaginazione e la magia Disney con la spettacolarità della Formula 1, creando esperienze trasversali per ogni generazione di fan, che uniscano tecnologia, emozione, sostenibilità e intrattenimento.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!