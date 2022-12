Ducati abbigliamento 2023 è la sua nuova collezione completa e ricca di prodotti pensati per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati motociclisti. Le proposte della linea sono pensate e progettate per rendere ancora più piacevole l’esperienza in sella ai modelli della gamma Ducati. La collezione di abbigliamento contiene anche diversi capi per chi desidera vivere la passione per la Casa di Borgo Panigale nella vita quotidiana e sostenere i Team Campioni del Mondo in MotoGP e Superbike in ogni occasione.

All’interno della linea 2023 si trovano capi tecnici, prodotti e sviluppati mantenendo sempre sicurezza e performance come elementi chiave. L’estetica è curata e valorizzata dalla collaborazione tra Aldo Drudi e il Centro Stile Ducati e i prodotti sono realizzati insieme alle migliori aziende del settore, con materiali di alta qualità che garantiscono una grande protezione. Per la prima volta, inoltre, tutta la linea Ducati Corse è proposta con un tema grafico comune che richiama le tre gradazioni di rosso presenti sulla livrea della MotoGP.

La collezione di abbigliamento Performance Wear di Ducati si adatta perfettamente alla sempre più ampia gamma di modelli Ducati ed è suddivisa per destinazione d’utilizzo nelle linee: Racing, dedicata alla guida in pista, Sport, per la guida su strada, Touring, per i contesti di viaggio e Urban, per muoversi in città senza scendere a compromessi tra protezione e stile.

Ducati abbigliamento 2023: linea Racing

La principale novità per la linea Racing è il rinnovamento dell’iconica tuta Ducati Corse C6, il top di gamma per il motociclista che ama la performance su pista. Realizzata in morbida pelle bovina, questa tuta possiede protezioni composite termoformate su spalle, gomiti e ginocchia, a cui si affiancano protezioni morbide su fianchi e coccige per aumentare il livello di protezione. Le placche in acciaio su ginocchia, spalle e gomiti favoriscono la scivolata in caso di impatto e forniscono ulteriore sicurezza al pilota. Gli slider sulle ginocchia e sui gomiti sono sostituibili e il busto è predisposto per accogliere il nuovo paraschiena Company 3 Wave.

Per garantire la massima libertà di movimento durante la guida, la tuta è costruita con un inserto elastico Tri-axial sulla schiena. Ducati Corse C6 è anche dotata di ampie zone traforate che permettono la circolazione dell’aria all’interno del capo allo scopo di migliorare il comfort termico del pilota.

La tuta Ducati Corse C6 è tra i capi proposti dalla Casa di Borgo Panigale nell’esclusivo programma Ducati SuMisura, che offre ai Ducatisti la possibilità di personalizzare la tuta sia nel design grafico che seguendo la propria conformazione fisica. In questo progetto sono state rinnovate con grafiche inedite anche le tute spezzate. La tuta Ducati Corse D-Air C2, invece, sarà per la prima volta acquistabile anche al di fuori del progetto Ducati SuMisura in tutte le taglie standard.

Sempre per l’utilizzo in pista, Ducati ha rinnovato anche il casco top di gamma Ducati Corse V6, che si distingue per l’inconfondibile grafica creata da Drudi Performance, ispirata alla livrea della MotoGP. La calotta esterna del casco è in fibre composite ed è studiata per aggiungere rigidità alla resina e risultare più resistente in caso di caduta. La fascia protettiva “Peripherally Belted SNC” di rinforzo avvolge l’area superiore della calotta aumentandone ulteriormente la rigidità interna. Un’altra caratteristica importante di questo casco è la buona circolazione dell’aria, che contribuisce ad abbassare la temperatura percepita al suo interno, aumentando notevolmente il comfort.

Ducati Corse V6 è disponibile in 4 omologazioni e, come tutti i caschi Ducati by Arai, gode di una garanzia di 5 anni.

Ducati abbigliamento 2023: linea Sport

Una delle novità più interessanti della collezione 2023, contenuta all’interno della linea Sport , è la giacca Fighter C2. Prodotta da Dainese in esclusiva per Ducati, questa giacca comoda e leggera è realizzata in morbida pelle bovina abbinata a ampie aree di tessuto tecnico elasticizzato. Questo mix conferisce al capo un fitting aderente e confortevole allo stesso tempo. La sicurezza è garantita da protezioni composite termoformate, placche sulla spalla in alluminio e predisposizione per l’inserimento di paraschiena. Ulteriori dettagli che aggiungono comfort sono: le prese d’aria su petto e schiena, la cerniera di unione ai pantaloni, l’ampiezza vita regolabile, la fodera fissa Tech Frame e una tasca interna impermeabile.

La linea Touring 2023

Nella linea Touring la novità di maggior rilievo è il completo giacca-pantalone Strada C5, capace di fornire sicurezza e comfort eccellenti. Prodotto da Dainese e disegnato da Aldo Drudi in esclusiva per Ducati, il completo Strada C5 è impermeabile: caldo o ventilato a seconda delle esigenze, grazie alle soluzioni modulabili e ai materiali altamente performanti di cui è dotato. La novità rispetto alla versione precedente è l’utilizzo di un diverso mix di tessuti leggermente elasticizzati, confortevoli e con una grande resistenza all’abrasione e allo strappo. A questo mix si aggiungono gli altri due strati funzionali del completo: la membrana in Gore-Tex removibile e il piumino Primaloft Active Silver, utilizzabile anche separatamente.

Il completo giacca-pantaloni Strada C5 può essere abbinato ai guanti corrispondenti , anch’essi rinnovati con un focus specifico su comfort, praticità e sicurezza. Questi guanti sono estremamente funzionali, grazie all’inserto tergivisiera per pulire la visiera del casco anche in movimento e al polpastrello di indice e pollice touch-screen compatibile per usare il telefono in tutta libertà e sicurezza.

La linea Urban Ducati 2023

Per quanto riguarda la linea Urban, Ducati presenta il giubbino Company C4 e la giacca termica outdoor C3 . Il primo capo è prodotto da Dainese in esclusiva per la casa motociclistica di Borgo Panigale ed è realizzato in morbida pelle con protezioni Pro-Armor molto sottili e leggere, che garantiscono un’elevata capacità di assorbimento e distribuzione dell’energia d’urto e un’elevata protezione in caso di caduta o scivolata. La seconda novità è una giacca estremamente versatile con un design particolare, che reinterpreta l’iconico rosso Ducati in una variante più scura nella zona delle maniche.

Ducati propone infine un’ampia gamma Sportswear, con cui esprimere ogni giorno la propria passione e indossare i colori dei Campioni del Mondo. Le felpe e le t-shirt a marchio Ducati e Ducati Corse sono perfette per tifare e sostenere i Team Ducati in MotoGP e Superbike.

