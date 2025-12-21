Eberhard & Co e Lancia: un orologio dall’anima sportiva

Eberhard & Co. e Lancia uniscono i loro saperi per dare vita a un segnatempo che interpreta il concetto di velocità e raffinatezza con estetica italiana e tecnica svizzera. L’orologio, disponibile in tre varianti di quadrante – blu, nero e bianco – è proposto in edizione limitata a 120 esemplari per ciascuna versione. Dettagli come il logo HF con l’Elefantino Rosso, gli accenti cromatici racing e il fondello inciso rendono ogni pezzo una dichiarazione d’identità per chi ama la precisione quanto lo stile.
La collaborazione nasce per celebrare la nuova Lancia Ypsilon HF e si concretizza in un segnatempo di manifattura svizzera, progettato per raccontare una storia fatta di passione, precisione e stile.
Un omaggio all’heritage sportivo
Questo modello in edizione limitata incarna l’essenza sportiva condivisa da entrambi i marchi. Il quadrante, proposto in tre versioni cromatiche – blu, bianco e nero – presenta una finitura soleil che cattura la luce e la restituisce in riflessi eleganti. Gli indici luminescenti garantiscono leggibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il logo HF con l’Elefantino Rosso a ore 6 richiama l’immaginario delle corse automobilistiche.
Un accento rosso caratterizza sia la lancetta centrale dei secondi, sia il numero “60” della minuteria, riportando alla mente la strumentazione delle vetture da competizione. Ogni dettaglio del quadrante è studiato per evocare lo stile racing senza rinunciare a un’eleganza misurata.
Cassa da 41 mm e due identità estetiche
La cassa in acciaio da 41 mm custodisce un movimento meccanico a carica automatica, espressione della competenza orologiera di Eberhard & Co., attiva dal 1887. Il vetro zaffiro con trattamento antiriflesso assicura trasparenza e protezione, mentre la lunetta lucida completa l’estetica pulita dell’insieme.
Due le opzioni per il cinturino: una in pelle vintage con cuciture rosse, ispirata agli interni dell’abitacolo della nuova Ypsilon HF, e una versione più sportiva in acciaio Chablis, dotata di chiusura 2Click con pulsanti. Soluzioni che offrono stili diversi, mantenendo coerenza e personalità.
Fondello personalizzato e numerazione progressiva
Il fondello dell’orologio rivela un ulteriore elemento distintivo: inciso con il logo Lancia, include anche la referenza e la numerazione individuale che identifica ogni esemplare. Questo dettaglio sottolinea il carattere collezionistico del pezzo, pensato per chi ricerca unicità e autenticità.
Limitato a 120 unità per ogni variante di quadrante. L’orologio firmato Eberhard & Co. e Lancia è il risultato di una sinergia tra due eccellenze che condividono valori comuni: ricerca estetica, accuratezza tecnica e rispetto per il proprio patrimonio. È pensato per chi cerca un accessorio che non sia solo strumento, ma anche dichiarazione di stile e visione.
