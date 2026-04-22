Informazioni chiave:
- Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 con Ciao Futuro!, allestito al Magna Pars di Via Tortona.
- L’installazione presenta tre concept finalisti di piccole vetture sviluppati da studenti di Ied e Isia: Ippo, Lumo su Misura e Fizz.
- In mostra anche quattro veicoli che attraversano passato, presente e futuro del marchio: Fiat 500 del 1957, Fiat Panda anni ’80, Topolino Corallo e Topolino Sport Edition.
Con Fiat Ciao Futuro il brand porta alla Milano Design Week 2026 un percorso che intreccia heritage, ricerca creativa e nuovi modi di immaginare la mobilità urbana. Il progetto attraversa la storia di Fiat, dalle sue icone più riconoscibili fino ai concept sviluppati da giovani designer, e usa la città come terreno di confronto tra memoria, design e micro-mobilità del futuro.
Indice dei contenuti
Ciao Futuro mette il design Fiat al centro del racconto urbano
Il progetto parte da una constatazione semplice ma forte: per Fiat la mobilità urbana non è mai stata solo una questione di trasporto. È stata forma, dimensione, accessibilità, abitudine quotidiana e capacità di stare dentro la città con naturalezza. Ciao Futuro traduce tutto questo in uno spazio che accompagna il visitatore attraverso i codici storici del marchio e la loro evoluzione verso nuove esigenze sociali e ambientali. In questa lettura, il design viene presentato come il punto in cui compattezza, immediatezza d’uso e identità visiva si incontrano.
I concept di Ied e Isia
Uno dei nuclei più interessanti dell’installazione è la presentazione di tre progetti finalisti di design di piccole vetture sviluppati da studenti di Ied e Isia. Fiat li inserisce nel percorso come un ponte tra il proprio patrimonio e le domande che oggi attraversano la città: uso condiviso, flessibilità, relazione con lo spazio pubblico, sostenibilità e capacità dell’auto di diventare qualcosa di più di un semplice mezzo.
Ippo immagina l’auto come estensione dello spazio pubblico
Ippo, firmato da Luca Di Tonto e Alessio Vasta, parte da una visione molto chiara della mobilità nelle piccole città. Il concept non considera l’auto soltanto come strumento di spostamento, ma come spazio capace di adattarsi ai ritmi della comunità e di dialogare con la vita urbana in modo più umano. L’idea centrale è che la vettura possa funzionare come un’estensione dello spazio pubblico, rafforzando il senso di relazione e di prossimità.
Lumo su Misura lavora su modularità, personalizzazione ed economia circolare
Il concept Lumo su Misura sviluppato da Elettra Cappugi e Daniel Saviuc, si concentra invece sulla flessibilità. Il veicolo viene immaginato come una piattaforma modulare che può evolvere con chi la utilizza, cambiando configurazione nel tempo e adattandosi a esigenze diverse senza perdere coerenza progettuale. Dentro questa idea entra anche una riflessione più ampia sull’economia circolare.
Fizz trasforma la sosta in un momento sociale e temporaneo
Con Fizz, firmato da Gabriele Menozzi, il tema cambia ancora. Il progetto si chiede in che modo una piccola city car possa creare uno spazio sociale temporaneo quando si ferma. L’ispirazione arriva dal rituale dell’aperitivo analcolico e dal soft clubbing, due immagini che qui vengono rilette in chiave urbana e leggera.
La forza del concept sta nel fatto che non punta a far muovere l’auto più velocemente, ma a farle occupare meglio il tempo della sosta. È un cambio di prospettiva molto attuale, perché riconosce che nella città contemporanea la qualità dell’esperienza non dipende solo dal movimento, ma anche dai momenti in cui ci si ferma e si entra in relazione con il contesto.
La mostra attraversa passato, presente e futuro del marchio
Accanto ai progetti studenteschi, Fiat costruisce una linea temporale molto chiara attraverso quattro veicoli simbolici. Il percorso parte dalla Fiat 500 del 1957, una delle icone più forti della storia del marchio e del design italiano, e prosegue con la Fiat Panda degli anni ’80, firmata dal Maestro Giorgetto Giugiaro. Due modelli che, in epoche diverse, hanno interpretato il tema della città con un linguaggio essenziale, intelligente e molto riconoscibile.
Il presente è rappresentato dalla Fiat Topolino Corallo, mentre il futuro prende forma nella Fiat Topolino Sport Edition, una versione pensata per la Gen Z e costruita attorno a un mix di attitudine giocosa e mobilità responsabile.