- Quattro Fiat Topolino in livrea speciale Gallo percorreranno Milano durante la Design Week 2026 (21-26 aprile): per la prima volta anche gli interni, sedili e Dolcevita Box, sono personalizzati con le righe Gallo.
- La versione a righe multicolor, curata dal designer Massimo Biancone, sarà disponibile come allestimento acquistabile per chi possiede una Topolino Corallo.
- Le calze Gallo in edizione limitata Design Week 2026 sono in vendita dal 21 aprile nelle boutique Gallo di Milano (Via Manzoni 16, Via Durini 26, Corso Vercelli 31, Piazza Gae Aulenti 6/8), alla Rinascente, negli aeroporti di Linate e Malpensa e su gallo1927.com.
Fiat Topolino e Gallo, marchio italiano di calzetteria fondato nel 1927, tornano insieme per la Milano Design Week 2026 (21-26 aprile) con quattro livree inedite a tema corallo. La novità di questa edizione è negli interni: per la prima volta sedili e Dolcevita Box sono personalizzati con le righe Gallo, trasformando la Topolino in un oggetto di design completo dentro e fuori. Le calze in edizione limitata Design Week 2026 sono in vendita dal 21 aprile nelle boutique Gallo di Milano e online.
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Quante sono le Topolino Gallo e cosa le distingue?
Le quattro Fiat Topolino in livrea speciale percorreranno Milano durante la Design Week come installazioni mobili. Il colore corallo, tonalità calda associata al made in Italy e al mondo marino, è il filo conduttore di tutte e quattro le interpretazioni.
La versione principale è la Topolino edizione speciale Gallo Milano Design Week 2026 a righe multicolor, reinterpretata a partire dal colore Corallo. Portiere e dettagli esterni seguono il ritmo cromatico delle righe Gallo, mentre gli interni includono per la prima volta sedili e Dolcevita Box personalizzati con lo stesso pattern. L’allestimento è curato dal designer Massimo Biancone, già autore di altre versioni speciali della Topolino, e sarà disponibile come opzione acquistabile per chi possiede una Topolino Corallo.
Le altre tre livree, svelate durante la Design Week, esplorano il tema del corallo come suggestione naturale e grafica:
- Un fondale marino con barriera corallina multicolore
- Un pesce palla che attraversa un mare color corallo
- Una composizione di fiori astratti che traduce l’organico in segno grafico
Fiat Topolino: scheda tecnica e caratteristiche
La Fiat Topolino è un quadriciclo elettrico omologato per la guida dai 14 anni in su. Le specifiche tecniche sono:
- Lunghezza: 2,53 metri
- Velocità massima: 45 km/h
- Batteria: 5,4 kWh
- Autonomia: fino a 75 km
- Ricarica: domestica, presa standard
- Accesso ZTL: gratuito in tutte le zone a traffico limitato e nei centri storici
La versione Corallo integra un quadro strumenti digitale da 8,3″ con grafica aggiornata, leggibilità migliorata e interfaccia visiva semplificata rispetto alle versioni precedenti. L’abitacolo, nonostante le dimensioni compatte, sfrutta sedili sfalsati e ampie superfici vetrate per un interno luminoso.
Le calze Gallo in edizione limitata Design Week 2026
A completare la collaborazione, due versioni di calze in cotone in edizione limitata pensate come oggetti da collezione:
- Righe multicolor: celebrano le righe Gallo e il colore corallo della Topolino
- Fondale marino: coralli e Topolino corallo su sfondo marino
Le calze sono in vendita dal 21 aprile 2026 nelle quattro boutique Gallo di Milano: Via Manzoni 16, Via Durini 26, Corso Vercelli 31, Piazza Gae Aulenti 6/8. Disponibili anche nel corner di Rinascente, negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa e online.
La collaborazione Topolino x Gallo: dal 2024 a oggi
Questa è la seconda edizione della collaborazione tra Fiat Topolino e Gallo. La prima versione aveva portato le righe del marchio all’esterno della Topolino. L’edizione 2026 aggiunge la personalizzazione degli interni, chiudendo il cerchio tra estetica esterna e abitabilità.