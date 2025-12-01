Forma di Out of Order: debutta la nuova linea creativa Settanta

OOO – Out of Order amplia il proprio universo creativo con Forma, una divisione nata per dare un’impronta inedita all’orologeria contemporanea. Questa nuova identità creativa riflette l’intento del marchio di superare i confini del classico reinterpretando l’estetica vintage con forme audaci, materiali ricercati e movimenti di qualità superiore.
Nel cuore di Forma c’è la volontà di esplorare nuove direzioni, mantenendo il legame con l’eredità stilistica che ha sempre contraddistinto OOO. Il risultato? Orologi che raccontano una storia, pur restando dinamici nel tempo.
Un omaggio alle decadi che hanno fatto la storia del design
Il concept di Forma è scandito dalle decadi che hanno influenzato il mondo del design e dell’orologeria. Ogni collezione prende ispirazione da un’epoca specifica, reinterpretandone i codici estetici in chiave attuale. Il primo capitolo di questo viaggio creativo è affidato a Settanta, una linea che rende omaggio agli anni ’70, periodo ricco di sperimentazioni formali, materiali inusuali e proporzioni audaci.
Settanta: l’orologio che reinventa gli anni ’70
Con Settanta, Forma attinge allo spirito anticonformista e creativo di un’epoca in cui l’orologeria abbandonava le forme convenzionali. Le casse rotonde lasciavano spazio a profili quadrati, tonneau o cushion, con angoli addolciti e geometrie che miravano non solo all’estetica, ma anche alla comodità sul polso.
Questa reinterpretazione prende vita attraverso un design che fonde richiami classici con elementi attuali. Il risultato è un orologio dal carattere deciso, pensato per chi cerca una forte identità visiva e apprezza la coerenza tra forma, texture e materiali.
Bronzo marino: un materiale che racconta il tempo
Elemento distintivo del modello Settanta è l’utilizzo del bronzo marino per la cassa, il quadrante e la fibbia. Non si tratta di una scelta stilistica fine a sé stessa, ma di una dichiarazione d’intenti. Il bronzo è un materiale vivo, in grado di trasformarsi nel tempo, reagendo all’ambiente e sviluppando una patina che rende ogni pezzo unico.
Il quadrante, trattato con la stessa finitura del metallo, acquista profondità visiva e un fascino naturale, rendendo Settanta un orologio che evolve con chi lo indossa.
Un’identità grafica essenziale e riconoscibile
Il nuovo logo di Forma riflette i principi alla base di questa divisione: chiarezza, equilibrio e forza visiva. Le tre “O” che richiamano OOO – Out of Order si fondono in un simbolo geometrico lineare, accompagnato dalla scritta “Forma” con un font leggero ma ben strutturato. Il contrasto tra essenzialità e classicismo genera un impatto visivo elegante, che sintetizza in modo diretto la filosofia del marchio.
Con Forma, OOO inaugura un filone creativo destinato a espandersi nel tempo. Ogni collezione seguirà la traiettoria tracciata da Settanta: esplorare un’epoca, assorbirne l’estetica e trasformarla in un prodotto capace di connettersi con il presente.
