Frederique Constant e Bamford Watch Department presentano una reinterpretazione inedita dell’Highlife Chronograph Automatic. Caratterizzato da una cassa in titanio cristallizzato con rivestimento nero opaco e un quadrante monocromatico interrotto solo da accenti turchesi, il modello incarna la fusione tra precisione svizzera e audacia estetica britannica. Edizione limitata a soli 100 esemplari, completa di tre cinturini intercambiabili, è un esercizio di stile e sostanza che ridefinisce l’identità dell’Highlife.
Titanio cristallizzato e design scultoreo
Il tratto distintivo di questa edizione limitata è senza dubbio la cassa da 41 mm in titanio cristallizzato. Il processo di produzione – riscaldamento a 1200 °C e raffreddamento lento – genera una superficie unica, con venature minerali che donano profondità e texture. Il tutto è rivestito da uno strato DLC nero che accentua l’effetto tattile e visivo.
Bamford definisce il risultato come una trasformazione completa, che libera l’Highlife dalle convenzioni estetiche e ne riscrive i codici visivi.
Quadrante monocromatico con accenti di carattere
Il quadrante è un esercizio di essenzialità: completamente nero, senza lavorazioni aggiuntive, restituisce un’estetica sobria e potente. Tre contatori posizionati a ore 3, 6 e 9 introducono la funzione cronografica con accenti turchesi, applicati anche alla punta della lancetta centrale. Il contrasto con il nero opaco non solo valorizza il design, ma migliora anche la leggibilità, rendendo il quadrante funzionale oltre che esteticamente equilibrato.
Cuore svizzero: calibro FC-391
Sotto la superficie rivoluzionata, batte un movimento automatico FC-391, prodotto da La Joux-Perret. Con una riserva di carica di 60 ore e finiture Côtes de Genève, è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro fumé, che svela il cuore tecnico dell’orologio senza rompere l’armonia visiva dell’insieme.
L’Highlife Chronograph Bamford Edition è fornito con tre cinturini intercambiabili: caucciù nero, gomma turchese e pelle di vitello nabuk nera. Il sistema di sostituzione “a clic” rende il cambio semplice e immediato, senza strumenti aggiuntivi. Il tutto è custodito in una confezione speciale disegnata per questa collaborazione, a sottolineare l’esclusività dell’edizione limitata.
Scheda Tecnica – Highlife Chronograph Automatic Bamford Special Edition
- Edizione: Limitata a 100 esemplari
- Cassa: Titanio cristallizzato con rivestimento DLC nero
- Diametro: 41 mm
- Fondello: Vetro zaffiro fumé
- Impermeabilità: non specificata
- Finitura: Opaca con texture naturale
- Quadrante Nero opaco
- Contatori: Cronografici a ore 3, 6 e 9
- Dettagli: Accenti turchese sulle lancette e contatori
- Movimento Automatico Calibro: FC-391 (La Joux-Perret)
- Funzioni: Cronografo, ore, minuti, secondi
- Riserva di carica: 60 ore
- Decorazioni: Côtes de Genève visibili dal fondello
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!