Frederique Constant Classics Moneta Moonphase

Il Classics Moneta Moonphase di Frederique Constant torna con una veste cosmica che unisce cassa dorata e quadrante nero assoluto. Il réhaut scanalato, ispirato alle monete, diventa elemento distintivo sotto il vetro zaffiro, mentre la fase lunare a ore 6 aggiunge una dimensione poetica. Con cassa da 37 mm, movimento al quarzo a lunga autonomia ed edizione limitata a 1.988 esemplari, il modello interpreta la tradizione ginevrina con spirito indipendente e raffinato.
Il Classics Moneta Moonphase, un’icona atipica
Il Classics Moneta Moonphase si è subito imposto come un esercizio di stile colto e riconoscibile. Il suo nome deriva da un dettaglio tanto sottile quanto identitario: il réhaut scanalato, ispirato al profilo zigrinato delle monete, elemento che richiama un grande classico dell’orologeria ginevrina ma viene qui reinterpretato con spirito libero e contemporaneo.
Proposto in una cassa da 37 mm, equilibrata e versatile, il modello si rivolge con naturalezza sia al pubblico maschile sia a quello femminile. Le proporzioni misurate e il design essenziale ne fanno un segnatempo trasversale, pensato per chi apprezza l’eleganza senza tempo ma non rinuncia a un tocco distintivo.
Un gioco raffinato tra luce e ombra
Con questa nuova versione, il Classics Moneta Moonphase esplora un immaginario cosmico fatto di contrasti netti e suggestioni notturne. La cassa dorata, luminosa e calda, dialoga con un quadrante nero assoluto, profondo e uniforme, creando un’alternanza visiva che cattura lo sguardo con naturalezza.
A ore 6, la fase lunare si staglia su uno sfondo blu costellato di stelle, con la luna in tonalità oro che percorre lentamente il cielo. Un dettaglio poetico, che rafforza l’identità astrale del modello e ne accentua il carattere contemplativo.
Il réhaut scanalato: un codice reinventato
Il tratto più emblematico della collezione rimane il motivo scanalato, qui protagonista in una veste inattesa. Tradizionalmente riservata alla lunetta, la zigrinatura viene spostata all’interno del quadrante, sotto il vetro zaffiro, trasformandosi in réhaut.
È in questa scelta che si manifesta l’essenza del Classics Moneta: preservare i codici della grande orologeria classica e rileggerli con libertà, senza rinnegare le origini ma nemmeno replicarle in modo letterale.
Un tempo che scorre con discrezione
Il quadrante, privo di lancetta dei secondi, enfatizza una percezione del tempo morbida e silenziosa, in sintonia con l’avanzare impercettibile delle fasi lunari. Le lancette dauphine lucidate, di ispirazione vintage, riflettono la luce con eleganza misurata, rafforzando il carattere classico dell’insieme.
Il movimento al quarzo che anima il segnatempo garantisce un’autonomia di 60 mesi, pari a cinque anni completi, sottolineando una vocazione pratica che si affianca all’estetica raffinata.
Dettagli materici e spirito vintage
Il contrasto cromatico si estende anche al cinturino nero, che completa la composizione con un ulteriore gioco visivo. Decorato con un motivo che richiama le scaglie di alligatore, è in realtà realizzato in pelle di vitello, scelta che unisce comfort, leggerezza e raffinatezza. La fibbia ad ardiglione, discreta e armoniosa, si integra perfettamente con le dimensioni contenute della cassa.
Prodotto in edizione limitata di 1.988 esemplari, il nuovo Classics Moneta Moonphase si presenta come una proposta dal carattere distintivo, pensata per chi ricerca un orologio capace di raccontare una storia fatta di luce, ombra e tradizione reinterpretata.
