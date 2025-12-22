Frederique Constant e Time+Tide svelano l’Highlife Moonphase Date Manufacture – Onyx Moon, un’edizione limitata a 100 pezzi. Il segnatempo presenta un quadrante in onice nero naturale, fase lunare con disco argentato e calibro di Manifattura FC-716 con 72 ore di riserva di carica. Prima assoluta per la collezione Highlife con bracciale integrato a cinque maglie e design privo di indici.
Una luna inedita si affaccia nel firmamento di Frederique Constant. Nasce così l’Highlife Moonphase Date Manufacture – Onyx Moon, frutto della collaborazione con Time+Tide. Questa edizione limitata, prodotta in soli 100 esemplari, introduce una serie di debutti assoluti all’interno della collezione Highlife, ampliandone il vocabolario estetico e meccanico.
Il quadrante in onice: una notte senza confini
Al centro della scena si impone un quadrante in onice naturale nero, lucidato fino a ottenere una superficie compatta, profonda e uniforme. Il nero dell’onice non riflette la luce, la assorbe, evocando l’immagine di un cielo notturno privo di interferenze, silenzioso e assoluto.
A emergere da questa oscurità è il disco argentato della luna, sospeso come un corpo celeste sopra una tela cosmica. La superficie lunare è resa con estrema fedeltà, grazie alla rappresentazione dei crateri che ne animano la texture. Il risultato è una scena che richiama la teatralità del cielo notturno, trasformando la funzione della fase lunare in un elemento narrativo.
A interrompere l’uniformità del nero, alcune discrete note rosse segnalano il 31° giorno del mese e la dicitura “Geneve” sotto il nome del marchio. Questi dettagli introducono un ritmo visivo misurato ma deciso, come stelle isolate che guidano lo sguardo senza appesantire la composizione.
Minimalismo e carattere
L’Onyx Moon rappresenta una novità rilevante anche per l’identità del marchio: è infatti il primo orologio Frederique Constant privo di indici. Questa scelta rafforza la pulizia del quadrante e lascia spazio alla materia e alle funzioni, creando una lettura intuitiva e priva di distrazioni.
Inserito in una cassa in acciaio inossidabile da 39 mm, impermeabile fino a 10 ATM, l’Highlife Onyx Moon riprende i tratti distintivi della collezione, reinterpretandoli attraverso una nuova configurazione. Per la prima volta, infatti, un modello Highlife è dotato di un bracciale integrato a cinque maglie, che dona all’orologio una presenza più articolata e una maggiore ricchezza tattile.
Il sistema di cambio rapido consente di alternare il bracciale con due cinturini forniti in dotazione: uno in caucciù nero e uno in pelle di vitello con finitura nabuk. Questa versatilità permette al segnatempo di adattarsi a contesti diversi, passando con naturalezza da un registro più elegante a uno più informale o attuale.
Il calibro di Manifattura FC-716: meccanica e armonia
A dare vita all’Onyx Moon è il calibro di Manifattura FC-716, a carica automatica, interamente sviluppato e assemblato in house. Il movimento offre una riserva di carica di 72 ore, resa possibile da una nuova lega utilizzata per la molla del bariletto e da una revisione completa della struttura del bariletto stesso.
La disposizione decentrata della data e della fase lunare, entrambe collocate a ore 6, crea un equilibrio visivo naturale e coerente con l’impostazione minimalista del quadrante. Tutte le funzioni sono regolabili attraverso la corona, preservando la purezza delle linee della cassa.
Visibile dal fondello in vetro zaffiro, il movimento rivela finiture curate: perlage e Côtes de Genève testimoniano l’attenzione artigianale che Frederique Constant dedica alla decorazione dei propri calibri.
