Casio annuncia due orologi in collaborazione con Stranger Things: G-Shock DW-5600STT-1JR e Casio AQ-800EST-1A. Entrambi i modelli riportano sul quadrante un motivo a tralci che richiama la presenza di Vecna e l’atmosfera del Sottosopra. La DW-5600STT-1JR accentua il tema con la “A” capovolta nella dicitura Led Back Light, retroilluminazione rossa e il “011” sul passante, omaggio a Undici. La AQ-800EST-1A sfoggia indici metallici in rilievo ispirati al carattere della serie, logo Stranger Things inciso sul fondello e “001” sulla chiusura, riferimento al tatuaggio di Vecna. Packaging dedicato con Demogorgone e radici tentacolari. Disponibili dal 2 dicembre 2025 su Casio, nello store G-Shock di Milano e presso rivenditori selezionati.
Un crossover tra icone pop e design funzionale
Casio e Stranger Things tornano a incontrarsi proprio alla vigilia della quinta stagione della serie. Il risultato è una coppia di orologi che fonde citazioni narrative e codici estetici dell’universo Netflix con la competenza tecnica del marchio giapponese.
Il tema grafico condiviso è il reticolo di tralci intrecciati sul quadrante, chiaro rimando alla minaccia di Vecna e alla dimensione parallela. Da questa base, le due referenze imboccano strade espressive differenti: più hard-wearing e “tool” la G-Shock, più neo-vintage la Casio AQ-800.
G-Shock DW-5600STT-1JR: segni rovesciati e luce rossa
Sulla DW-5600STT-1JR l’indizio più evidente è nella scritta “Led Back Light” con la lettera “A” capovolta: una allusione al rapporto fra mondo reale e Sottosopra. La retroilluminazione rossa amplifica la vibrazione inquieta delle scene più iconiche della serie, mentre il passante con “011” onora Undici.
Restano intatte le doti “strumento” tipiche della DW-5600: struttura antiurto, super illuminazione, lampeggio display, cronometro al 1/100 di secondo (fino a 24 ore), timer con ripetizione automatica, sveglia multifunzione, calendario automatico e formato 12/24 ore. Prezzo consigliato: 149 €.
Casio AQ-800EST-1A: la firma del titolo in rilievo
La AQ-800EST-1A punta su dettagli metallici e richiami grafici: gli indici in rilievo riprendono il carattere tipografico della serie, creando profondità sul quadrante. Sul fondello spicca l’incisione Stranger Things, mentre la chiusura con “001” rimanda al tatuaggio di Vecna.
La base tecnica è quella della AQ-800: secondo fuso orario, cronometro, allarme giornaliero, calendario automatico per un digitale quotidiano che parla fluentemente il lessico della saga. Prezzo consigliato: 129 €.
La collaborazione prosegue nel packaging: protagonista il Demogorgone accanto alle radici tentacolari, per una experience coerente dalla scatola al polso. Un tocco che soddisfa i collezionisti e rende l’acquisto ancora più “story-driven”.
I due modelli G-SHOCK DW-5600STT-1JR e Casio AQ-800EST-1A saranno disponibili dal 2 dicembre 2025 su casio.com, presso lo store monomarca G-Shock di Milano e presso rivenditori Casio selezionati.
