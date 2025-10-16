G-Shock Evangelion 30 anniversario

Per celebrare il 30° anniversario di Evangelion, G-Shock presenta il nuovo GA-110EVA30-7A, una collaborazione esclusiva con Ikuto Yamashita, celebre mecha designer della saga ideata da Hideaki Anno. Il risultato è un orologio che trascende il concetto di collaborazione, diventando un vero e proprio manifesto d’arte pop giapponese. Ispirato all’iconica EVA Unit-01, il segnatempo coniuga robustezza ingegneristica e simbologia anime, reinterpretando uno dei modelli più amati della linea G-Shock, il GA-110.
Trenta anni di Evangelion, una leggenda che ispira ancora
Dal suo debutto nel 1995, Neon Genesis Evangelion ha trasformato la narrativa dell’animazione giapponese. Il suo linguaggio simbolico, la profondità psicologica dei personaggi e il design meccanico di Ikuto Yamashita hanno influenzato un’intera generazione di artisti e designer. A trent’anni di distanza, la serie ideata da Hideaki Anno continua a essere un fenomeno culturale globale, capace di attraversare i confini dell’anime per dialogare con arte, moda e design industriale.
In questo contesto, G-Shock rinnova la collaborazione nata nel 2010, scegliendo di celebrare l’anniversario con un modello che unisce ingegneria orologiera e immaginario mecha in un linguaggio comune di forza, resistenza e creatività.
Ikuto Yamashita: il genio dietro il design
Il GA-110EVA30-7A nasce dalla mente e dalla matita di Ikuto Yamashita, il celebre designer giapponese che ha plasmato l’estetica futuristica degli Evangelion Units. Il suo approccio fonde rigore tecnico e sensibilità artistica, trasformando ogni dettaglio in un simbolo.
Per questa collaborazione, Yamashita ha voluto raccontare l’essenza dell’EVA Unit-01 attraverso le superfici e le grafiche dell’orologio: il risultato è un dialogo visivo tra forma e funzione, dove la meccanica G-Shock incontra la potenza narrativa dell’anime.
Design ispirato all’EVA Unit-01
Basato sull’iconico modello GA-110, il nuovo GA-110EVA30-7A riprende le linee robuste e multilivello tipiche della serie, arricchite da una personalizzazione grafica che cita direttamente Evangelion. Il cinturino mostra la testa con corna dell’EVA Unit-01, accanto al braccio che impugna la Lancia di Longinus, simbolo ricorrente dell’opera.
Il quadrante secondario a ore 9 è ispirato al Terzo Angelo, Sachiel, con elementi grafici che ne richiamano le forme. Il pattern “Caution”, tratto dalle segnalazioni di sicurezza presenti nelle ambientazioni della serie, avvolge la parte frontale e laterale dell’orologio. Sul cinturino risalta la scritta “Neon Genesis”, mentre sul fondello in acciaio è inciso l’emblema celebrativo del 30° anniversario di Evangelion.
Arte e orologeria si incontrano
Il GA-110EVA30-7A non è solo un accessorio, ma un oggetto narrativo. Ogni superficie diventa un elemento di racconto, dalle incisioni alle grafiche, restituendo la sensazione di indossare un frammento dell’universo Evangelion. La cassa e il cinturino in resina ad alta resistenza garantiscono la tradizionale shock resistance G-Shock, mentre l’estetica bianco-argento con accenti viola e rossi crea un effetto di contrasto che richiama l’armatura dell’EVA Unit-01. Completano il design un quadrante tridimensionale, le lancette sovrapposte e gli indicatori digitali che mantengono la riconoscibile identità della serie GA-110.
Tecnologia G-SHOCK: resistenza e precisione
Come ogni modello G-Shock, anche il GA-110EVA30-7A è progettato secondo i principi della Triple 10 Concept:
- Resistenza agli urti fino a 10 metri di caduta
- Impermeabilità fino a 200 metri
- Durata della batteria fino a 10 anni
All’interno, il movimento analogico-digitale garantisce funzioni avanzate:
- Cronometro 1/1000 di secondo
- Timer conto alla rovescia
- Cinque allarmi giornalieri
- Calendario automatico completo
- Fuso orario mondiale
- Retroilluminazione a LED
Packaging da collezione
Ogni GA-110EVA30-7A è accompagnato da un packaging esclusivo, disegnato in linea con l’artwork di Yamashita. La confezione include una scatola illustrata con la grafica della Lancia di Longinus e il logo del 30° anniversario, oltre a un cofanetto interno personalizzato che ne sottolinea il valore collezionistico. L’intero set è pensato per collezionisti e fan, rendendo questo modello non solo un orologio ma anche un oggetto d’arte da esposizione.
Il G-Shock GA-110EVA30-7A sarà disponibile dal 20 ottobre 2025 presso lo store di Milano e in selezionati punti vendita internazionali.
