La serie di orologi Tone-on-Tone di G-Shock arricchisce la collezione primavera 2024 con un’esplosione di colori monocromatici vivaci.

G-Shock presenta Tone-on-Tone, la collezione di orologi dai colori vivaci per accogliere la stagione primaverile 2024. Questa serie si distingue per l’aggiunta di nuovi modelli alla già popolare linea 2100, celebre per la sua iconica cassa ottagonale in resina, abbinando ora un design minimalista a tonalità monocromatiche intense.

Le nuove varianti Tone-on-Tone si presentano in tre colorazioni accattivanti: azzurro, lime e bianco, che adornano l’iconica cassa ottagonale GA-2100, mentre le tonalità di rosa, bianco e turchese vivacizzano la cassa GMA-P2100, concepita per essere ancora più compatta e adatta anche ai polsi più sottili. La cassa dei GMA-P2100 è infatti ridimensionata al 94% rispetto ai modelli GMA-S2100, già noti per le loro dimensioni contenute rispetto ai GA-2100, e si accompagna a un cinturino leggermente più corto di circa 10 mm per garantire una vestibilità ancora più confortevole.

Una caratteristica distintiva degli orologi Tone-on-Tone è l’uso di resina bio-based per la realizzazione di lunetta e cinturino. Questo materiale innovativo, derivato da risorse organiche rinnovabili, testimonia l’impegno di G-Shock verso la riduzione dell’impatto ambientale, in linea con le tendenze attuali verso una maggiore sostenibilità.

Gli orologi G-Shock della serie Tone-on-Tone, con i loro colori monocromatici e la loro personalità distinta, rappresentano la scelta ideale per chi desidera esprimere il proprio stile unico nella nuova stagione primavera estate 2024.

Copyright Image: Sinergon LTD