Garmin: fitness, gravel e mountain bike in forte crescita nel 2021

Fitness e gravel le attività più praticate nel 2021 dagli utenti di smartwatch Garmin

Dai dati provenienti da milioni di possessori di smartwatch Garmin, la società statunitense ha potuto scattare una fotografia accurata delle principali attività svolte dagli utenti nel corso del 2021. Tuttvia i dati sono contenuti nel Global Garmin Connect Fitness Report 2021. Di fronte alle continue limitazioni e all’emergere di nuove varianti di COVID-19, gli utenti Garmin hanno registrato quindi un numero record di attività legate al fitness.

Attività preferite dagli utenti Garmin

Di seguito una panoramica dell’aumento percentuale, anno su anno, delle attività preferite dai nostri clienti:

– Pilates: +108.30%

– Respirazione: +82.76%

– Bici gravel: +49.55%

– Yoga: +45.55%

– Sport invernali: +39.16%

– Camminata: +37.13%

– Golf: +28,35%

– Nuoto: +22,48%

– Escursionismo: +19.57

– Corsa su sentiero: +11,58%

Bicicletta Gravel in grande crescita

Dai dati raccolti da Garmin Connect sono emersi i dati suddivisi per zona geografica dove si evince che in Europa è in forte crescita il fenomeno gravel, per cui vi rimandiamo all’articolo riguardante “Le migliori bici Gravel del 2022: le più economiche e valide“:

– In Sud America le attività legate alla respirazione sono aumentate del 125,41%, le corse su sterrato dell’87,51% e il trail running del 37,6%

– In Europa occidentale è stata protagonista la corsa in bicicletta: le uscite in gravel sono aumentate del 59,86% e quelle su sentieri con mountain bike del 14,52%. Bene anche lo yoga, che ha registrato un incremento del 65,57%.

– I paesi dell’Europa orientale hanno registrato un aumento dell’85,02% nelle attività di yoga e del 66,13% nelle uscite in gravel.

– Il Nord America ha visto aumentare del 34,39% lo yoga e del 28,54% le uscite in gravel.

– Asia centrale, Medio Oriente e Nord Africa hanno registrato una crescita del 217,11% nel pilates, del 57,53% nelle uscite in gravel e del 44,96% nel nuoto.

– In America centrale le uscite in gravel sono cresciute del 54,49%, il nuoto del 43,98%.

