GASGAS Troy Lee Designs: la nuova collezione di abbigliamento tecnico

La nuova linea di capi d'abbigliamento casual e tecnici.

Arriva la linea di capi tecnici premium con uno stile inedito e audace: la nuova collezione GASGAS Troy Lee Designs continua a rappresentare il riferimento per l’abbigliamento e gli accessori Team Replica. Con capi casual di grande qualità, completi tecnici e tutti gli accessori che possono servire, non ci saranno più scuse per regalarsi un look tutto nuovo.

GASGAS Troy Lee Designs: la collezione

Sfoggiare i colori del marchio off-road più grintoso e divertente del mercato è ancora più semplice grazie alla collezione GASGAS Troy Lee Designs 2022, che assicura un colpo d’occhio fenomenale sia in pista che nel tempo libero. Orgogliosamente vistose, tutte le linee sfoggiano il classico look TLD e sono disegnate per unire qualità e praticità. E prima di tutto… assicurano uno stile senza eguali!

Per il 2022 GASGAS aggiunge una linea di capi tecnici disegnati in collaborazione con Justin Barcia. Forti di tutto il meglio attualmente disponibile a livello tecnico, combinano uno stile selvaggio a colori decisi, con tessuti traspiranti che mantengono fresco chi li indossa, anche nelle battaglie più infuocate.

E per quando ci si vuole rilassare nel paddock, o semplicemente esprimere la passione per la propria GASGAS con gli amici, sono molte le novità anche nella collezione Casual 2022.

In gran parte rossa (naturalmente) e con i loghi del Team Racing bene in vista, è facilissima da abbinare: una T-shirt, una felpa e un paio di gusci antivento, perfetti per proteggersi dal freddo. Nella gamma sono inclusi cappellini, borracce, zaini e tanti altri prodotti!

