Grand Seiko presenta due nuovi GMT automatici che rinnovano l’iconico SBGM221 con quadranti inediti ispirati alla natura. Con cassa da 39,5 mm, vetro zaffiro bombato e movimento 9S66 da 72 ore di riserva, rappresentano l’equilibrio tra funzionalità, artigianalità e design senza tempo. “Snowdrop” si distingue per il quadrante bianco e lancetta GMT azzurrata; “Moondrop” adotta toni blu con accenti dorati.
Grand Seiko: due nuovi GMT che celebrano il tempo e la luce
Grand Seiko arricchisce la sua collezione Elegance con due nuove referenze GMT, che combinano meccanica di precisione e raffinatezza visiva ispirata alla natura. I modelli “Snowdrop” e “Moondrop” rappresentano un’evoluzione stilistica del celebre SBGM221, con cui condividono proporzioni, complicazione e calibro, ma introducono inediti quadranti lavorati a spirale, capaci di catturare la luce con sottile poesia.
Il risultato è un orologio che conserva l’anima della tradizione Grand Seiko, ma rinnova l’approccio estetico con una sensibilità profondamente giapponese.
Un design classico, senza tempo
Con cassa in acciaio da 39,5 mm, linee armoniose e vetro zaffiro curvo in stile vintage, i nuovi GMT della collezione Elegance si distinguono per una sobrietà misurata. Le superfici sono rifinite con la celebre lucidatura Zaratsu, mentre le anse smussate e il profilo sottile evidenziano l’impegno artigianale che contraddistingue ogni creazione Grand Seiko.
La silhouette complessiva è volutamente rétro, richiamando gli orologi da viaggio degli anni ’60, con la funzione GMT come elemento centrale e funzionale.
Motivi ispirati alla natura: Snowdrop e Moondrop
Entrambi i nuovi modelli si distinguono per quadranti finemente lavorati, animati da motivi geometrici a spirale che reagiscono alla luce con riflessi cangianti.
- “Snowdrop”: un tributo al momento in cui la neve si scioglie al sole primaverile. Il quadrante bianco perlaceo è attraversato da una lancetta GMT azzurrata e da una scala delle 24 ore tono su tono. L’effetto complessivo richiama la purezza e la rinascita.
- “Moondrop”: un’interpretazione più profonda, ispirata alla rugiada autunnale sotto la luce lunare. Il quadrante blu notte dialoga con una lancetta GMT dorata e un anello interno dorato, evocando una serenità contemplativa.
Entrambi i modelli utilizzano indici e lancette lucidati a mano, tagliati al diamante per assicurare leggibilità e riflessi nitidi.
Calibro 9S66: precisione giapponese al servizio del viaggiatore
I nuovi segnatempo sono alimentati dal calibro 9S66, un movimento automatico con funzione GMT “vera”, ovvero con regolazione indipendente della lancetta delle ore — essenziale per chi viaggia tra fusi orari.
- Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)
- Riserva di carica: 72 ore
- Deviazione giornaliera: +5 / -3 secondi
- Scappamento realizzato con tecnologia Mems
- Spirale antimagnetica e costruzione ad alta stabilità
Il fondello chiuso mantiene l’estetica sobria della linea Elegance, mentre la costruzione del calibro assicura prestazioni affidabili e costanti.
Dettagli tecnici e materiali
Entrambi i modelli condividono le seguenti specifiche:
- Cassa e fibbia: Acciaio inossidabile
- Diametro: 39,5 mm
- Spessore: 14,1 mm
- Vetro: Zaffiro “box-shaped” con trattamento antiriflesso
- Impermeabilità: 3 bar
- Resistenza magnetica: 4.800 A/m
- Cinturino: Pelle di coccodrillo con fibbia pieghevole a pulsante
