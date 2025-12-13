Christmas Vienna: la magia delle feste secondo Gutteridge

Ambientata tra caffè storici, piazze illuminate e mercatini di Natale, la collezione Christmas Vienna racconta un uomo Gutteridge contemporaneo ma legato alla sartorialità, con look che spaziano dal casual raffinato allo smoking per le notti di fine anno.

Gutteridge Christmas Vienna 2025
Di - - Lascia un commento

Abbigliamento

Gutteridge celebra la stagione delle feste con Christmas Vienna, una collezione ambientata nella capitale austriaca, tra caffè storici, piazze illuminate e mercatini di Natale. La campagna racconta un uomo sicuro di sé, contemporaneo ma legato alla sartorialità e al gusto classico, perfetta sintesi tra heritage e modernità. I look accompagnano tutto il periodo natalizio, dalle soluzioni più casual per i momenti di condivisione quotidiana fino agli smoking e agli outfit eveningwear pensati per le celebrazioni di fine anno e l’arrivo del 2026, interpretando appieno l’estetica old money che definisce l’identità Gutteridge.

Con Christmas Vienna, Gutteridge dedica l’intera stagione delle festività a un immaginario preciso: la Vienna natalizia, con le sue architetture storiche, i palazzi illuminati, i caffè d’epoca e i mercatini che animano la città tra luci, vapore di vin brulé e musica.

La collezione non è soltanto un insieme di outfit, ma un racconto visivo che mette in relazione due mondi: da un lato l’eleganza maschile Gutteridge, costruita su sartorialità, gusto classico e cura del dettaglio; dall’altro l’atmosfera sofisticata di Vienna, città che ha fatto della cultura, del rigore architettonico e di un certo stile di vita lento il proprio tratto distintivo.

Old money style: sartorialità, misura, dettagli

Gutteridge Christmas Vienna 2025 abbigliamento
Image: Gutteridge

La collezione Christmas Vienna è pensata per interpretare appieno l’old money style, quell’estetica che richiama un’eleganza costruita su capi ben calibrati, materiali scelti con attenzione, colori raffinati e una predilezione per pezzi destinati a durare. L’uomo Gutteridge diventa così la sintesi di:

  • sartorialità come attitudine, fatta di tagli puliti e proporzioni armoniche;
  • classicità aggiornata, che non rinuncia a reinterpretare i codici tradizionali;
  • discrezione come forma di espressione: non è il capo a imporsi sulla persona, ma il contrario.

Ogni look è costruito per essere credibile in contesti diversi, mantenendo come denominatore comune una raffinatezza mai ostentata.

Dal casual ricercato allo smoking: il guardaroba delle feste

Gutteridge Christmas Vienna 2025 collezione
Image: Gutteridge

La proposta Christmas Vienna è pensata per muoversi con naturalezza tra registri differenti, seguendo la varietà delle occasioni che animano le settimane tra Natale e Capodanno. Da una parte troviamo le soluzioni più casual, ideali per: le mattine tra mercatini di Natale e giri per la città; i pomeriggi nei caffè, tra giornali, chiacchiere e dolci tradizionali; i momenti di tempo libero in cui si desidera essere a proprio agio, senza rinunciare a una cifra curata.

Dall’altra, emergono gli smoking e gli outfit eveningwear, destinati alle cene e alle serate di gala, per la notte del 31 dicembre,
in cui si dà il benvenuto al 2026 con una presenza distinta. Il filo conduttore è un’idea di eleganza coerente, che non cambia natura passando dal giorno alla sera, ma si intensifica: i capi diventano più strutturati, i dettagli si fanno più luminosi, le linee si riavvicinano alle forme più codificate del dress code maschile formale.

Heritage e modernità: il codice Gutteridge nelle feste 2025

Christmas Vienna ribadisce la doppia anima del brand: da un lato l’heritage, fatto di riferimenti alla sartoria tradizionale e a un guardaroba maschile codificato; dall’altro la volontà di parlare a un uomo contemporaneo, che vive il presente e ne interpreta linguaggi e richieste. Questa tensione tra passato e presente si traduce in scelte cromatiche che guardano ai classici delle festività, ma con una lettura attuale; volumi calibrati, che evitano sia l’eccesso di rigidità sia lo slancio troppo informale; una costruzione del look che lascia spazio alla personalizzazione: l’uomo è invitato a modulare i capi in base al proprio carattere, non a limitarsi a replicare l’immagine della campagna.

Il risultato è una collezione che accompagna le feste del 2025 e l’ingresso nel 2026 con un approccio chiaro: dare agli uomini strumenti per sentirsi in linea con il contesto, senza rinunciare alla propria identità.

Leggi anche:


Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione:

Lascia un commento