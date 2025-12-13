Christmas Vienna: la magia delle feste secondo Gutteridge

Gutteridge celebra la stagione delle feste con Christmas Vienna, una collezione ambientata nella capitale austriaca, tra caffè storici, piazze illuminate e mercatini di Natale. La campagna racconta un uomo sicuro di sé, contemporaneo ma legato alla sartorialità e al gusto classico, perfetta sintesi tra heritage e modernità. I look accompagnano tutto il periodo natalizio, dalle soluzioni più casual per i momenti di condivisione quotidiana fino agli smoking e agli outfit eveningwear pensati per le celebrazioni di fine anno e l’arrivo del 2026, interpretando appieno l’estetica old money che definisce l’identità Gutteridge.
Con Christmas Vienna, Gutteridge dedica l’intera stagione delle festività a un immaginario preciso: la Vienna natalizia, con le sue architetture storiche, i palazzi illuminati, i caffè d’epoca e i mercatini che animano la città tra luci, vapore di vin brulé e musica.
La collezione non è soltanto un insieme di outfit, ma un racconto visivo che mette in relazione due mondi: da un lato l’eleganza maschile Gutteridge, costruita su sartorialità, gusto classico e cura del dettaglio; dall’altro l’atmosfera sofisticata di Vienna, città che ha fatto della cultura, del rigore architettonico e di un certo stile di vita lento il proprio tratto distintivo.
Old money style: sartorialità, misura, dettagli
La collezione Christmas Vienna è pensata per interpretare appieno l’old money style, quell’estetica che richiama un’eleganza costruita su capi ben calibrati, materiali scelti con attenzione, colori raffinati e una predilezione per pezzi destinati a durare. L’uomo Gutteridge diventa così la sintesi di:
- sartorialità come attitudine, fatta di tagli puliti e proporzioni armoniche;
- classicità aggiornata, che non rinuncia a reinterpretare i codici tradizionali;
- discrezione come forma di espressione: non è il capo a imporsi sulla persona, ma il contrario.
Ogni look è costruito per essere credibile in contesti diversi, mantenendo come denominatore comune una raffinatezza mai ostentata.
Dal casual ricercato allo smoking: il guardaroba delle feste
La proposta Christmas Vienna è pensata per muoversi con naturalezza tra registri differenti, seguendo la varietà delle occasioni che animano le settimane tra Natale e Capodanno. Da una parte troviamo le soluzioni più casual, ideali per: le mattine tra mercatini di Natale e giri per la città; i pomeriggi nei caffè, tra giornali, chiacchiere e dolci tradizionali; i momenti di tempo libero in cui si desidera essere a proprio agio, senza rinunciare a una cifra curata.
Dall’altra, emergono gli smoking e gli outfit eveningwear, destinati alle cene e alle serate di gala, per la notte del 31 dicembre,
in cui si dà il benvenuto al 2026 con una presenza distinta. Il filo conduttore è un’idea di eleganza coerente, che non cambia natura passando dal giorno alla sera, ma si intensifica: i capi diventano più strutturati, i dettagli si fanno più luminosi, le linee si riavvicinano alle forme più codificate del dress code maschile formale.
Heritage e modernità: il codice Gutteridge nelle feste 2025
Christmas Vienna ribadisce la doppia anima del brand: da un lato l’heritage, fatto di riferimenti alla sartoria tradizionale e a un guardaroba maschile codificato; dall’altro la volontà di parlare a un uomo contemporaneo, che vive il presente e ne interpreta linguaggi e richieste. Questa tensione tra passato e presente si traduce in scelte cromatiche che guardano ai classici delle festività, ma con una lettura attuale; volumi calibrati, che evitano sia l’eccesso di rigidità sia lo slancio troppo informale; una costruzione del look che lascia spazio alla personalizzazione: l’uomo è invitato a modulare i capi in base al proprio carattere, non a limitarsi a replicare l’immagine della campagna.
Il risultato è una collezione che accompagna le feste del 2025 e l’ingresso nel 2026 con un approccio chiaro: dare agli uomini strumenti per sentirsi in linea con il contesto, senza rinunciare alla propria identità.
