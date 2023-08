Gutteridge estate 2023: la collezione summer

Anche per questa estate 2023 Gutteridge lancia la collezione Summer, proponendo capi da indossare in queste calde giornate estive. Uno dei must have di stagione sono sicuramente i bermuda: la collezione spazia dai modelli classici, ideali per le occasioni più formali, ai modelli più casual sempre realizzati con materiali ricercati e l’inconfondibile taglio sartoriale del brand, perfetti per essere abbinati ad una t-shirt o ad una camicia, confermandosi un passe-portout per tutte le occasioni.

Inoltre, il brand introduce i Bermuda modello cargo in tessuto cotone stretch, comodi, cool e contemporanei. La proposta tessuti è molto ampia: in collezione troviamo cotone e lino e possiamo trovarli in un’ampia gamma di colori, da quelli più neutri come beige, grigio o bianco, adatti ad un uomo che preferisce l’eleganza e lo stile classico, a quelli più audaci come il giallo, il rosso o il verde per uno stile più casual.

Il brand, sempre per la collezione Summer, presenta anche una linea di costumi da bagno, immancabili nella valigia di una vacanza perfetta o per un tuffo in piscina con un comfort senza eguali. La collezione beachwear firmata Gutteridge è realizzata seguendo le ultime tendenze dell’estate 2023 e propone costumi che spaziano dalle tinte unite alle trame floreali per soddisfare tutte le esigenze, i gusti e la personalità di ogni uomo, non tralasciando la qualità dei tessuti e l’attenzione per i dettagli che contraddistinguono da sempre il brand.

Gutteridge estate 2023: le immagini

