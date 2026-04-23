Informazioni chiave:
- Hamilton Khaki Field Mechanical 36 mm si ispira al raro FAPD 5101, orologio militare fornito ai piloti dell’aeronautica statunitense intorno al 1970.
- La nuova referenza usa una cassa in acciaio da 36 mm, spessa 10,2 mm, con anse fisse, vetro acrilico bombato e impermeabilità fino a 10 bar.
- Il movimento è il meccanico H-50 con spirale in Nivachron e 80 ore di riserva di carica; il prezzo è di 675 euro.
Hamilton amplia la famiglia Khaki Field con una referenza che guarda direttamente alle proprie origini americane. Il nuovo Khaki Field Mechanical 36 mm non è soltanto una riedizione d’ispirazione vintage, ma una rilettura molto precisa di un modello raro e ricercato, costruita attorno a misure storiche, dettagli strutturali coerenti e un impianto tecnico aggiornato per l’uso contemporaneo.
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Il nuovo Khaki Field Mechanical nasce dal raro FAPD 5101
La base storica del progetto è il FAPD 5101, un orologio militare fornito ai piloti dell’aeronautica statunitense intorno al 1970. Prodotto per un periodo molto breve, il modello si distingueva per una cassa parkerizzata da 36 mm, più grande del normale per il suo tempo, e per il calibro Hamilton 684, sviluppato appositamente e mai più utilizzato su altri modelli del marchio. Hamilton riparte proprio da quell’orologio per costruire una nuova referenza che punta su autenticità, proporzioni corrette e una forte coerenza storica.
La cassa da 36 mm mantiene le proporzioni del modello militare
Il nuovo Khaki Field Mechanical 36 mm usa una cassa in acciaio da 36 mm con incisione speciale sul fondello. Lo spessore è di 10,2 mm, mentre la larghezza tra le anse è di 18 mm. Le proporzioni sono quindi molto fedeli allo spirito dell’orologio militare da cui deriva e mantengono una presenza compatta, asciutta e leggibile al polso.
Uno degli elementi più interessanti è la finitura opaca della cassa, che richiama la funzionalità del modello d’epoca e contribuisce a tenere il segnatempo dentro un linguaggio strumentale. È un field watch che resta credibile nella sua identità.
Anse fisse, vetro acrilico e coperchio anti-polvere mantengono l’architettura originale
Tra i dettagli storici che Hamilton ha scelto di conservare ci sono le anse fisse, il vetro acrilico bombato e il coperchio anti-polvere, che nell’orologio militare originale aveva anche funzione antimagnetica di protezione per il movimento. Sono elementi che servono a mantenere una precisa architettura di prodotto.
Il vetro, in particolare, resta fedele alla materia originale ma viene aggiornato con un trattamento hard coating antigraffio e anti-impronte, così da mantenere il fascino dell’acrilico senza lasciarlo troppo esposto ai limiti dell’uso moderno.
Il movimento H-50
Il cuore tecnico del nuovo modello è il movimento meccanico H-50, a carica manuale, con spirale in Nivachron e una riserva di carica di 80 ore. È una scelta molto importante, perché aggiorna in modo concreto l’orologio senza alterarne la natura meccanica essenziale. Rispetto all’ispirazione vintage, qui il salto tecnico si vede soprattutto nella maggiore autonomia e nella presenza della spirale in Nivachron, materiale che migliora la stabilità del comportamento del movimento e la sua resistenza alle influenze esterne.
Quadrante nero e Super-LumiNova Grade X2 migliorano la leggibilità
Il quadrante nero mantiene una lettura molto diretta, tipica degli orologi da campo, e lavora insieme alle sfere trattate con Super-LumiNova Grade X2, che offre una luminescenza calda, dal sapore vintage, ma con prestazioni superiori rispetto ai materiali storici. La luce non appare troppo fredda o tecnica, ma resta coerente con l’estetica del pezzo e allo stesso tempo porta un miglioramento concreto nella visibilità in condizioni di luce ridotta.
Tra gli aggiornamenti più concreti c’è l’impermeabilità, che sul nuovo Khaki Field Mechanical 36 mm raggiunge 10 bar, pari a 100 metri.
Il cinturino Nato conferma la natura utilitaria del modello
Il nuovo Hamilton adotta un cinturino in tessuto Nato con fibbia ad ardiglione. Il Nato aiuta a mantenere il Khaki Field Mechanical 36 mm nel suo territorio naturale: quello di un orologio leggero, pratico, facile da portare e strutturalmente fedele a una logica di impiego reale.
Il Khaki Field Mechanical 36 mm sarà infatti prodotto in esclusiva durante il 2026, anno in cui ricorre il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, paese di nascita del marchio. Il prezzo è di 675 euro.
Le specifiche tecniche dell’Hamilton Khaki Field Mechanical 36 mm
- Modello: Hamilton Khaki Field Mechanical 36 mm
- Referenza: H69399930
- Cassa: acciaio con incisione speciale sul fondello
- Diametro: 36 mm
- Spessore: 10,2 mm
- Larghezza ansa: 18 mm
- Quadrante: nero
- Materiale luminescente: Super-LumiNova Grade X2 su sfere e quadrante
- Movimento: meccanico H-50
- Spirale: Nivachron
- Riserva di carica: 80 ore
- Cinturino: tessuto NATO con fibbia ad ardiglione
- Vetro: acrilico bombato con hard coating antigraffio e anti-impronte
- Impermeabilità: 10 bar, 100 m
- Ispirazione storica: Hamilton FAPD 5101
- Prezzo: 675 euro