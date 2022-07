Huawei MatePad Paper: il nuovo tablet E Ink

Il nuovo Huawei MatePad Paper è il tablet E Ink ultimo arrivato nella famiglia MatePad. Come suggerisce il nome, il dispositivo ha l’ambizione di offrire un’esperienza di lettura e scrittura proprio come sulla carta, con facilità e senza sforzi, aggiungendosi come nuova e valida alternativa nel mondo della lettura e scrittura immersiva e del lavoro da tablet.

Huawei MatePad Paper porta con sé anche feature di tecnologia avanzate adatte a donare quella tanto amata sensazione di “inchiostro su carta”. Il tablet non solo supporta Huawei M-Pencil di seconda generazione, ma dispone anche di Harmony OS 2 che permette la collaborazione cross-device per un uso più produttivo del dispositivo.

Huawei MatePad Paper: il primo E Ink tablet

Huawei MatePad Paper offre un’esperienza di lettura e scrittura simile a quella della carta, consentendo agli utenti di leggere e scrivere con grande comodità. L’innovativo design del dorso conferisce un aspetto e una tenuta simili a quelli di un libro. Ereditando l’iconica estetica minimalista della serie MatePad, Huawei MatePad Paper presenta un design unibody integrato con una cover in pelle vegana. La sua delicata texture, paragonabile alla pelle, aggiunge un tocco sofisticato al dispositivo, garantendo al contempo una presa morbida e setosa. Progettato per essere portato ovunque, Huawei MatePad Paper si distingue per il suo form-factor sottile e il peso ridotto di circa 360 g, portando la lettura di qualità direttamente tra le mani.

Huawei MatePad Paper è dotato di un display Huawei FullView da 10,3 pollici per offrire agli utenti un’esperienza di lettura approfondita e di facile utilizzo. Inoltre, il tablet adotta una modalità Smart Refresh che autoregola la frequenza di aggiornamento dello schermo in base ai contenuti che gli utenti stanno visualizzando, offrendo loro un’esperienza visiva ottimizzata.

Huawei MatePad Paper è in vendita con Huawei M-Pencil di seconda generazione, la quale supporta 4096 livelli di pressione per un’esperienza di scrittura fluida e una bassa latenza di 26ms. La sensazione di scrivere su carta si avverte nel momento in cui la punta incontra lo schermo della tavoletta e si sente un piacevole “fruscio” mentre si scrive. Questa sensazione familiare, simile a quella della carta, consente agli utenti di immergersi rapidamente nella scrittura.

Le caratteristiche

Per recuperare il romanticismo di un’esperienza di scrittura simile a quella su carta, Huawei MatePad Paper non solo eredita le comode funzionalità della serie MatePad, come il doppio tocco per passare da uno strumento all’altro, l’associazione automatica con il Bluetooth e la ricarica magnetica, ma è anche dotato di una serie di nuove feature come Annotate e Split-screen note. Nel complesso, Huawei MatePad Paper è uno strumento completo per prendere appunti che supporta diverse modalità di scrittura, dalla scrittura alla registrazione, fino alla scrittura a mano, consentendo agli utenti di prendere appunti in modo più produttivo e di immergersi in un’esperienza realistica come quella fatta con carta e penna.

Huawei MatePad Paper è alimentato da HarmonyOS che consente l’interconnessione senza soluzione di continuità tra i dispositivi Huawei, formando un unico grande Super Device. Quando gli utenti si affaticano a leggere su un PC o uno smartphone, possono trasferire i contenuti su MatePad Paper per godere di un’esperienza di lettura immersiva, simile a quella su carta, grazie al display E Ink.

Gli utenti possono anche utilizzare Huawei MatePad Paper come unità aggiuntiva per il PC, consentendo il drag-and-drop diretto di file tra i due, senza il supporto di e-mail o applicazioni di terze parti. Il potente sistema operativo Harmony OS abbatte davvero le barriere tra i dispositivi e migliora la connettività per ottenere una maggiore efficienza lavorativa.

Il suo potente chip consente un’esperienza di lettura e scrittura fluida, mentre l’ampia capacità della batteria garantisce una lunga durata della ricarica con un’autonomia in standby fino a 4 settimane e un’esperienza di navigazione completa di circa 6 giorni. Il dispositivo supporta anche lo sblocco rapido tramite impronta digitale, proteggendo la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti.

Su Huawei MatePad Paper è presente Huawei Books, che offre più di 2 milioni di risorse di lettura in oltre 20 lingue. Inoltre, il tablet offre ulteriori funzioni di lettura ausiliarie per consentire ai lettori di godere di una lettura di alta qualità.

