Hublot Big Bang Reloaded: a 20 anni dal Big Bang, il calibro Unico si mostra più che mai

Hublot presenta il Big Bang Reloaded: evoluzione del Big Bang Unico scheletrato da 44 mm per il ventesimo anniversario della collezione. Cinque referenze con calibro HUB 1280 Unico flyback automatico, 354 componenti, 72 ore di riserva, 5 brevetti. Prezzi da € 23.500 (Titanium Ceramic) a € 43.600 (Magic Gold).

Hublot Big Bang Reloaded 2026
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Hublot, Orologi

Informazioni chiave:

  • Il Big Bang Reloaded è disponibile in cinque referenze da 44 mm con calibro HUB 1280 Unico flyback automatico: 354 componenti, 43 rubini, 72 ore di riserva di carica, 5 brevetti registrati, precisione -2/+4 secondi al giorno. Prezzi da € 23.500 (Titanium Ceramic) a € 43.600 (Magic Gold).
  • I cinque materiali: titanio con ceramica nera, ceramica nera All Black (20 anni, 2006), ceramica blu, ceramica verde scuro e Magic Gold 18 carati (15 anni, 2011), oro inscalfibile sviluppato con il Laboratorio di Metallurgia dell’EPFL.

Hublot, manifattura svizzera con sede a Nyon, ha presentato Watches and Wonders di Ginevra il Big Bang Reloaded: evoluzione del Big Bang Unico scheletrato per il ventesimo anniversario della collezione Big Bang, lanciata nel 2005. La nuova serie è disponibile in cinque referenze da 44 mm, tutte equipaggiate con il calibro di manifattura HUB 1280 Unico flyback automatico. I prezzi vanno da € 23.500 per la versione Titanium Ceramic a € 43.600 per la versione Magic Gold. La garanzia è 5+5 anni per gli orologi acquistati dal 1° gennaio 2026.

Il calibro Unico HUB 1280

Il calibro HUB 1280 Unico è il movimento di manifattura Hublot lanciato nel 2010, interamente progettato, sviluppato e prodotto a Nyon. Nel 2018 il calibro base e il modulo cronografico sono stati integrati in un unico calibro completamente fuso, riprogettato per prestazioni più elevate e adattabile a casse diverse. Le specifiche tecniche del calibro nel Big Bang Reloaded:

  • Tipo: cronografo flyback automatico con ruota a colonne
  • Frequenza: 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
  • Riserva di carica: circa 72 ore
  • Componenti: 354
  • Rubini: 43
  • Scappamento: ancora svizzera in silicio
  • Massa oscillante: tungsteno (variazione cromatica per referenza)
  • Precisione: -2/+4 secondi al giorno
  • Flyback: precisione fino a 1/8 di secondo per reset e riavvio istantanei

Il calibro detiene cinque brevetti registrati: accoppiamento oscillante a compensazione del gioco; sistema anti-vibrazione della lancetta del cronografo; dispositivo di blocco del rocchetto “zero friction”; sistema di regolazione fine della marcia; sistema di messa all’ora ultraresistente agli urti. Le prestazioni sono certificate dal protocollo interno Chronofiable, un ciclo di test di resistenza sviluppato da Hublot per validare affidabilità e precisione nel tempo.

Nel Big Bang Reloaded il calibro è più visibile che mai: la ruota a colonne colorata a ore 6 e il doppio accoppiamento oscillante a ore 8 sono posizionati per attirare l’attenzione direttamente sul meccanismo cronografico. Il contatore dei minuti a ore 3 è stato ridisegnato, la data riposizionata tra ore 4 e ore 5, e la funzione flyback accentuata da dettagli cromatici. Sul retro, un nuovo rotore scheletrato con H sagomata incisa lascia visibili bilanciere, bariletto e ruotismo.

Le cinque referenze: materiali, caratteristiche e prezzi

Tutte e cinque le referenze condividono cassa da 44 mm di diametro, spessore 14,50 mm, impermeabilità 100 m (10 ATM), vetro zaffiro con trattamento antiriflesso sul fronte e sul fondello, e sistema di cambio cinturino brevettato One Click. Ogni orologio è corredato da due cinturini: uno in caucciù ispirato al tessuto con impunture a forma di H e uno in classico caucciù nero strutturato, entrambi con fibbia deployante.

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Big Bang Reloaded Titanium Ceramic

Hublot Big Bang Reloaded Titanium Ceramic
Hublot Big Bang Reloaded Titanium Ceramic © Hublot

Cassa in titanio lucido e satinato, fondello in ceramica nera satinata, lunetta superiore in ceramica nera satinata. Quadrante scheletrato placcato grigio opaco e satinato. Massa oscillante in tungsteno placcato nero satinato. Cinturino in caucciù nero e tessuto con impunture a H; secondo cinturino in caucciù nero foderato strutturato. Fibbia deployante in ceramica nera e titanio. Prezzo: € 23.500

Big Bang Reloaded All Black

Hublot Big Bang Reloaded All Black
Hublot Big Bang Reloaded All Black © Hublot

Cassa in ceramica nera lucida e satinata, fondello in ceramica nera satinata, lunetta superiore in ceramica nera satinata. Viti a forma di H in titanio placcato nero. Quadrante scheletrato placcato nero satinato e opaco. Celebra i 20 anni del concetto All Black (2006), il radicale approccio di “visibilità invisibile” che Hublot applicò per la prima volta in quell’anno. Fibbia deployante in ceramica nera e titanio placcato nero. Prezzo: € 24.700

Big Bang Reloaded Blue Ceramic

Hublot Big Bang Reloaded Blue Ceramic
Hublot Big Bang Reloaded Blue Ceramic © Hublot

Cassa in ceramica blu lucida e satinata, fondello in ceramica blu satinata, lunetta superiore in ceramica blu satinata. Massa oscillante in tungsteno placcato grigio antracite satinato. Cinturino in caucciù nero e tessuto blu con impunture a H. Prezzo: € 24.700

Big Bang Reloaded Dark Green Ceramic

Big Bang Reloaded Dark Green Ceramic
Big Bang Reloaded Dark Green Ceramic © Hublot

Cassa in ceramica verde scuro lucida e satinata, fondello in ceramica nera satinata, lunetta superiore in ceramica nera satinata. Viti a forma di H in titanio placcato nero. Quadrante scheletrato nero. Cinturino in caucciù nero e tessuto verde scuro con impunture a H. Prezzo: € 24.700

Big Bang Reloaded Magic Gold

Big Bang Reloaded Magic Gold
Big Bang Reloaded Magic Gold © Hublot

Cassa in Magic Gold 18 carati lucido, fondello in ceramica nera satinata, lunetta superiore in Magic Gold 18 carati lucido. Celebra i 15 anni del Magic Gold (2011). Il Magic Gold è il primo oro 18 carati inscalfibile al mondo, secondo materiale più duro dopo il diamante: ottenuto infiltrando oro liquido in una struttura di ceramica in condizioni di alta pressione e temperatura, è stato sviluppato in quattro anni di ricerca con il Laboratorio di Metallurgia dell’EPFL di Losanna e prodotto interamente in-house a Nyon. Il suo caratteristico bagliore bronzeo distingue il materiale dall’oro giallo tradizionale. Cinturino in tessuto nero e caucciù nero con impunture a H. Prezzo: € 43.600

L’architettura della cassa e il sistema One Click

La cassa da 44 mm mantiene il profilo sandwich a sei viti a forma di H caratteristico del Big Bang dal 2005, con una lunetta ora in due parti distinte che crea contrasti più netti tra materiali e finiture. Il quadrante multistrato lavora su texture e superfici per accentuare la profondità visiva del meccanismo scheletrato sottostante.

Il sistema One Click consente di sostituire il cinturino senza attrezzi in pochi secondi, passando dal cinturino in caucciù/tessuto a quello in caucciù strutturato. Entrambi i cinturini sono dotati di fibbia deployante.

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