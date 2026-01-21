Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic Goat Edition

Hublot presenta una trilogia di segnatempo ispirati ai successi di Novak Djokovic, in occasione della LVMH Watch Week. La collezione Big Bang Tourbillon Novak Djokovic Goat Edition celebra le vittorie del campione su cemento, terra battuta ed erba, attraverso tre versioni numerate dell’orologio. Ogni dettaglio, dai materiali alla meccanica, richiama elementi distintivi del tennis e della carriera dell’ambasciatore Hublot.
Tre orologi, tre superfici: il racconto di una carriera leggendaria
Hublot ha svelato un progetto esclusivo dedicato a uno dei più grandi protagonisti dello sport contemporaneo: Novak Djokovic. Il Big Bang Tourbillon Novak Djokovic Goat Edition è una trilogia di orologi concepita per celebrare la straordinaria traiettoria agonistica del tennista serbo, protagonista assoluto del circuito internazionale.
Tre modelli, ciascuno ispirato a una delle superfici di gioco che hanno fatto da teatro ai suoi successi: cemento, terra battuta ed erba. Ogni esemplare è numerato secondo le vittorie ottenute da Djokovic su ciascun tipo di campo: 72 in blu per il cemento, 21 in arancione per la terra battuta e solo 8 in verde per l’erba. In totale, 101 segnatempo, uno per ciascun torneo vinto fino a oggi.
Ma la serie non si ferma qui: per ogni nuovo titolo conquistato, verrà aggiunto un ulteriore orologio, il cui colore seguirà il terreno del torneo.
Materiali unici per un progetto su misura
Uno degli aspetti più affascinanti di questa collezione è l’impiego di materiali direttamente collegati all’attività di Djokovic. Per la realizzazione delle casse, Hublot ha utilizzato 12 racchette e una selezione di polo Lacoste appartenute al campione – 12 blu, 4 arancioni e 2 verdi – trasformandole in un composito tecnico esclusivo. Il risultato è un materiale visivamente originale e ricco di significati personali.
A questo si aggiunge la carrure in Titaplast, un polimero dalle caratteristiche meccaniche simili al titanio, lavorato con precisione estrema per offrire resistenza e leggerezza. La finitura opaca e la possibilità di colorazione completano l’insieme con un’estetica decisa e contemporanea.
Il movimento: un tributo in miniatura al mondo del tennis
Il cuore meccanico della collezione è il movimento automatico MHUB6035, dotato di tourbillon e di una riserva di carica di 72 ore. Il ponte principale non adotta la classica platina, ma una struttura a griglia tridimensionale ispirata alle corde di una racchetta da tennis. Ogni “corda” ha uno spessore di soli 0,55 mm e l’intera struttura è ricavata da un singolo pezzo, inciso al laser con grande precisione.
Sulla parte inferiore del movimento, il bariletto ospita una ruota rochet con finitura che richiama una pallina da tennis: le curve a S vengono prima rivestite di rodio, poi incise per creare un effetto materico e infine rifinite con una lacca giallo-verde.
La platina è completata dal logo personale di Djokovic, “ND1”, applicato in bianco su fondo nero, mentre la gabbia del tourbillon è colorata per armonizzarsi con la variante dell’orologio – blu, arancione o verde.
Design funzionale e simbolico
Ogni elemento dell’orologio richiama la carriera del campione: dal cinturino in pelle bianca con cuciture in rilievo, ispirato al grip delle racchette, alla chiusura con Velcro e fibbia in alluminio anodizzato abbinato alla cassa. Il vetro utilizzato è Gorilla Glass, apprezzato per la sua resistenza ai graffi e agli urti, pensato per accompagnare il polso anche durante l’attività sportiva.
Le sei viti che fissano la lunetta sono sagomate come palline da tennis: una scelta che ha richiesto lo sviluppo di strumenti specifici per la lavorazione e il serraggio, a testimonianza dell’attenzione al dettaglio da parte degli ingegneri Hublot.
Sul fondello in alluminio colorato è inciso il numero dell’orologio, con una finitura in lacca bianca e la scritta “Greatest of All Time”, in omaggio al recordman assoluto.
Questa trilogia firmata Hublot rappresenta un tributo autentico e personale a un campione che ha riscritto la storia del tennis. Un oggetto da collezione che incarna l’identità di Novak Djokovic non solo come atleta, ma come simbolo di dedizione, disciplina e continuità.