Hublot celebra la stagione fredda con due edizioni limitate del Big Bang Unico: Winter Sapphire e Winter Titanium Ceramic. Tra materiali tecnici e design evocativo, i nuovi modelli rendono omaggio alle atmosfere invernali delle località più rinomate come Zermatt, Courchevel e St. Moritz. Dotati del movimento Unico HUB1280, presentano dettagli esclusivi come la massa oscillante a forma di fiocco di neve e cinturini intercambiabili per adattarsi a ogni momento della giornata. Eleganza artica, precisione meccanica e stile deciso.
L’inverno secondo Hublot: un’identità stagionale
Con l’introduzione dei nuovi Big Bang Unico Winter Sapphire e Winter Titanium Ceramic, Hublot prosegue il suo racconto stagionale, iniziato nel 2017 con le edizioni estive. Oggi, l’inverno conquista un posto centrale nel linguaggio estetico del brand. Le due novità si inseriscono nel solco tracciato dalla Maison, unendo l’approccio tecnico all’esperienza emozionale, con riferimenti chiari alla stagione fredda, dalle montagne innevate all’eleganza delle notti in alta quota.
Design ispirato al ghiaccio, tecnologia ad alte prestazioni
Winter Sapphire propone una cassa in zaffiro trasparente, materiale leggero e resistente che permette di ammirare il movimento da ogni angolazione. Limitata a soli 30 esemplari, questa versione è pensata per chi cerca un’estetica fuori dagli schemi.
Winter Titanium Ceramic, prodotta in 200 esemplari, abbina una cassa in titanio micropallinato a una lunetta in ceramica bianca. Il risultato è un orologio di forte presenza, ma versatile, ideale per affrontare le giornate invernali tra sport, città e serate eleganti.
Entrambi i modelli presentano un quadrante scheletrato rodiato, dal quale è possibile intravedere la massa oscillante a forma di fiocco di neve, elemento grafico che firma la collezione.
Movimento Unico HUB1280: precisione da stagione alta
A muovere le due edizioni limitate è il calibro automatico Unico HUB1280, interamente progettato e assemblato da Hublot. Si tratta di un movimento cronografico con caratteristiche tecniche avanzate:
- Doppio accoppiamento orizzontale oscillante
- Sistema di anti-shock
- Dispositivo a “Zero attrito”
- Frizione della ruota dei minuti a pressione costante
- Regolazione fine del bilanciere
Con una frequenza di 4 Hz e una riserva di carica di 72 ore, il movimento garantisce affidabilità e prestazioni costanti anche in condizioni dinamiche.
Due cinturini intercambiabili per ogni modello
Ogni orologio è dotato del sistema One Click, che consente di sostituire rapidamente i cinturini. A disposizione due opzioni:
- Caucciù bianco con pelle di vitello bianca
- Caucciù bianco con pelle di vitello blu ghiaccio
Un dettaglio che riflette la filosofia di Hublot: rendere l’alta orologeria adatta a ogni momento, dalle piste da sci alla nightlife delle località alpine.
Scheda Tecnica – Big Bang Unico Winter Sapphire
- Edizione limitata: 30 esemplari
- Cassa: Vetro zaffiro lucido – 42 mm
- Spessore: 14,50 mm
- Fondello: Zaffiro trasparente
- Impermeabilità: 50 metri
- Quadrante: Rodiato, scheletrato
- Movimento: HUB1280 automatico cronografico di manifattura
- Frequenza: 4 Hz (28.800 A/h)
- Riserva di carica: 72 ore
- Massa oscillante: Tungsteno con rivestimento in rutenio grigio, forma a fiocco di neve
- Lunetta: Zaffiro lucido
Scheda Tecnica – Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic
- Edizione limitata: 200 esemplari
- Cassa: Titanio micropallinato – 42 mm
- Spessore: 14,50 mm
- Fondello: Titanio micropallinato
- Impermeabilità: 100 metri
- Quadrante: Rodiato, scheletrato
- Movimento: HUB1280 automatico cronografico di manifattura
- Frequenza: 4 Hz (28.800 A/h)
- Riserva di carica: 72 ore
- Massa oscillante: Fiocco di neve in rutenio grigio
- Lunetta: Ceramica bianca micropallinata
