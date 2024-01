Il nuovo Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System si distingue per la sua visualizzazione a rulli, la riserva di carica circolare e il tourbillon inclinato. Prodotto in soli 50 esemplari, l’MP-10 è un esemplare unico che dimostra l’abilità di Hublot nel combinare estetica avanzata e ingegneria di precisione.

Il mondo dell’orologeria di lusso si arricchisce di una nuova pietra miliare: il MP-10 di Hublot. Questo modello straordinario, frutto di tre decenni di esperienza, ridefinisce il concetto di orologeria. Non si tratta di un semplice orologio, ma di un’opera d’arte che trasforma i principi fondamentali dell’orologeria: senza quadrante, lancette o massa oscillante tradizionale, ma con una visualizzazione a rulli, una riserva di carica circolare e un tourbillon inclinato a 45°.

Hublot MP-10 Tourbillon Weight Energy System: caratteristiche

Il nuovo MP-10 Tourbillon Linear Weight di Hublot si distingue per il suo design asciutto e gli angoli smussati, impreziositi da un vetro zaffiro di complessità inusuale. La fusione tra forma e sostanza, potenza meccanica ed estetica, è uno dei concetti chiave delle collezioni MP (Manufacture Pieces). Questa oasi di design reinventa le complicazioni orologiere con elementi d’avanguardia, creando un orologio che è non solo un concetto, ma una realtà funzionale e completa.

Con soli 50 esemplari prodotti, il MP-10 Tourbillon Linear Weight è un esemplare da collezione. Questo orologio è composto da 592 componenti, frutto di 5 anni di R&D e presenta innovazioni come 2 masse lineari e una riserva di carica circolare. Non ha lancette, ma quattro visualizzazioni a rotazione permanente, incluse ore, minuti, riserva di carica e secondi indicati direttamente sulla gabbia del tourbillon. Questa configurazione si libera dei vincoli spaziali classici, abitualmente imposti da una visualizzazione centrale su un piano orizzontale. L’MP-10, invece, si legge dall’alto verso il basso. Le informazioni sono allineate e condividono lo stesso tipo di carattere in smalto bianco su rulli neri di alluminio.

La particolarità dell’MP-10 risiede nell’assenza di un quadrante tradizionale, con Hublot che fonde calibro e quadrante in un unico elemento. Il movimento è il volto e l’anima dell’orologio, rendendo la lettura dell’ora un’esperienza diretta e meccanica. La riserva di carica è un elemento distintivo con un disco bicolore (rosso e verde), che rende la lettura dell’ora fluida e naturale.

L’MP-10 reinventa il sistema di carica automatica con due masse verticali in oro bianco disposte su un asse verticale. Hublot ha sviluppato un sistema di ammortizzazione per evitare collisioni, permettendo una ricarica bidirezionale del movimento, un’innovazione brevettata da Hublot che assicura una riserva di carica superiore a 48 ore. e. L’orologio si ricarica manualmente tramite la corona a ore 12 mentre la regolazione dell’ora, per evitare di compromettere la fluidità del design, si effettua tramite una seconda corona alloggiata sul fondello.

La bellezza dell’MP-10 si estende al di là del suo movimento innovativo. Se la configurazione della cassa è semplice (due pezzi, carrure e fondello in titano micropallinato lucido), il vetro zaffiro sulla parte superiore combina piani inclinati su tre assi rivelandosi il più complesso mai realizzato da Hublot. Stesso discorso per il cinturino in caucciù che su di esso si innesta e vanta il design più perfezionato concepito sinora dalla Manifattura.

