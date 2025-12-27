Hublot MP-17 Meca-10 Arsham Splash Titanium Sapphire nasce dalla collaborazione con l’artista Daniel Arsham. Ispirato all’acqua e alla sua fluidità, combina zaffiro, titanio e un movimento Meca-10 a carica manuale. Con una cassa da 42 mm e un design scultoreo, questo segnatempo in edizione limitata di 99 esemplari esplora il tempo come traccia visiva e materia.
Hublot presenta una nuova tappa del dialogo creativo con Daniel Arsham, artista americano e ambasciatore della Maison, svelando l’MP-17 Meca-10 Arsham Splash Titanium Sapphire. Questo segnatempo nasce come naturale evoluzione del progetto MP-16 Arsham Droplet e prosegue una ricerca formale e concettuale che mette in relazione arte contemporanea, materiali d’avanguardia e meccanica di manifattura.
Con questo modello, Hublot porta per la prima volta la visione di Arsham in un orologio da polso, trasformando il segnatempo in una vera scultura indossabile. L’ispirazione centrale è l’acqua, intesa come elemento dinamico, mutevole e capace di lasciare tracce nel tempo. Il risultato è un oggetto che invita a osservare il tempo non solo come misurazione, ma come esperienza visiva e sensoriale.
La visione di Daniel Arsham: il tempo come traccia
Il lavoro di Daniel Arsham ruota attorno al concetto di archeologia fittizia, una narrazione in cui oggetti contemporanei sembrano provenire da un’epoca indefinita. Passato e futuro si confondono, generando un senso di sospensione temporale. Questa filosofia si riflette pienamente nell’MP-17 Meca-10 Arsham Splash, dove il tempo non è rappresentato come qualcosa di lineare, ma come un’impronta che si deposita sulla materia.
Dopo aver esplorato la forma della goccia con l’MP-16, Arsham concentra qui la sua attenzione sul momento dell’impatto, sul gesto che interrompe la superficie e crea uno “splash”. Il quadrante si apre così in una sagoma irregolare e fluida, evocando lo spruzzo dell’acqua nel suo istante più dinamico.
Una cassa scolpita come una scultura
La cassa da 42 mm è il risultato di un lavoro di integrazione raffinato, reso possibile dall’utilizzo di una versione più compatta del movimento Meca-10. Le forme sinuose e organiche si sviluppano grazie all’impiego combinato di zaffiro, titanio e caucciù, materiali che incarnano perfettamente la filosofia Art of Fusion di Hublot.
Il vetro zaffiro, utilizzato anche per la lunetta con costruzione box e finitura frosted, amplifica la sensazione di trasparenza e leggerezza. La luce attraversa l’orologio, mettendo in risalto il movimento e rafforzando l’idea di fluidità continua. Il fondello in zaffiro completa questa architettura trasparente, offrendo una visione diretta della meccanica.
Il movimento Meca-10 come elemento narrativo
Al cuore dell’MP-17 batte il movimento di manifattura Meca-10 a carica manuale, visibile sia dal lato quadrante sia dal fondello. Non si tratta solo di un elemento tecnico, ma di una parte integrante della composizione estetica. Ogni componente dialoga con il design, contribuendo a creare una struttura coerente e leggibile.
Gli elementi funzionali – ore, minuti, piccoli secondi a ore 9 e indicatore di riserva di carica a ore 3 – sono arricchiti dagli accenti verdi tipici dell’universo cromatico di Arsham. Questo dettaglio cromatico crea un contrasto deciso con la trasparenza dello zaffiro e con le superfici metalliche, guidando lo sguardo all’interno dell’orologio.
Identità Hublot, reinterpretata
A un primo sguardo, l’MP-17 potrebbe sembrare distante dai codici tradizionali di Hublot. Osservandolo più attentamente, però, emergono tutti gli elementi distintivi della Maison: le sei viti a forma di H sulla lunetta e sul fondello, le anse caratteristiche a ore 3 e 9 e la fibbia deployante in titanio con firma Hublot.
Questi dettagli fungono da punti di ancoraggio visivo, mantenendo un legame saldo con l’identità del marchio, pur all’interno di una sperimentazione formale audace e non convenzionale.
Prodotto in soli 99 esemplari, l’Hublot MP-17 Meca-10 Arsham Splash Titanium Sapphire è destinato a collezionisti che cercano un oggetto capace di unire alta orologeria e arte contemporanea.
