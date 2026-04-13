- La capsule In The Box x Peanuts primavera estate 2026 è una collezione di t-shirt in cotone con ricamo Snoopy a tema marinaro: ancora, stemmi di yacht club immaginari e dettagli nautici su palette verde scuro, blu, bianco e rosso.
- La tecnica produttiva è il ricamo artigianale, firma storica di In The Box; la capsule include anche calzini corti in spugna con lo stesso mood vacanziero.
- Disponibile su intheboxshop.it e in selezionati punti vendita fisici.
In The Box, brand noto per le lavorazioni artigianali e lo spirito casual-chic, presenta la capsule In The Box x Peanuts primavera estate 2026: una collezione di t-shirt in cotone con ricamo che porta Snoopy, il beagle dei Peanuts di Charles M. Schulz, tra le atmosfere della French Riviera e degli yacht club della Costa Azzurra. La palette mescola verde scuro, blu e bianco con tocchi di rosso. La capsule è disponibile sul sito e nei punti vendita selezionati del brand.
La capsule In The Box x Peanuts
La collezione è costruita attorno a t-shirt in cotone con ricamo: la tecnica produttiva di riferimento di In The Box. Snoopy è il protagonista dei ricami, ritratto nelle sue passioni per il mare, la vela e il relax sotto l’ombrellone.
I dettagli nautici ricorrono su tutta la capsule: l’ancora e gli stemmi di yacht club immaginari riprendono i codici visivi della marineria sportiva della Costa Azzurra, con riferimenti alle righe classiche del guardaroba nautico reinterpretate con un taglio contemporaneo. La capsule include anche calzini corti in spugna con lo stesso mood vacanziero.
La palette colori è costruita su quattro tonalità: verde scuro, blu navy, bianco e rosso, combinazione che richiama la tradizione cromatica della marineria mediterranea e si integra con il guardaroba estivo maschile senza richiedere abbinamenti forzati.
Snoopy e Charlie Brown appartengono al patrimonio della cultura popolare globale del secondo Novecento e nella moda hanno una lunga storia di collaborazioni con brand di posizionamento casual e premium casual, dalle capsule sportswear ai progetti di lusso.
Come abbinare le t-shirt In The Box x Peanuts ai look maschili primavera estate 2026
La palette della capsule, costruita su blu navy, verde scuro, bianco e rosso, dialoga direttamente con le tendenze cromatiche della primavera estate 2026, dove i toni del Mediterraneo sono il punto di riferimento della stagione: beige sabbia, azzurro spento, verde salvia e blu come colori base, con accenti vivaci usati su un solo capo o accessorio.
Le t-shirt ricamate della capsule funzionano come quel singolo elemento di colore e carattere che la stagione invita a dosare con intelligenza. La t-shirt abbinata a un pantalone in lino beige o grigio chiaro e a un mocassino in pelle o suede senza calze, entra perfettamente nella logica dell’eleganza disinvolta della stagione.
Per un look da giornata urbana, la t-shirt bianca o blu con ricamo funziona sotto una giacca destrutturata sfoderata, capo chiave della stagione: la manica arrotolata, crea il giusto contrasto tra la formalità della giacca e la leggerezza della t-shirt. Un bracciale o un orologio sportivo al polso completano la mise .
Per l’uso più balneare o da weekend, la t-shirt si porta con shorts in cotone o lino in tinta neutra, abbinate a sneaker essenziali. Un abbinamento che recupera l’estetica del beach club anni Settanta-Ottanta.