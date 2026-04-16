Informazioni chiave:
- IWC Pilot’s Venturer Vertical Drive è la prima referenza della maison progettata fin dall’inizio per il volo spaziale umano e qualificata da Vast per l’ambiente di Haven-1.
- Il modello usa il nuovo calibro di manifattura 32722, con GMT integrato, data a ore 3 e 120 ore di riserva di carica.
- La cassa è in ceramica bianca di ossido di zirconio, mentre lunetta e fondello sono in Ceratanium; il cinturino integrato è in caucciù FKM.
Il nuovo IWC Pilot’s Venturer Vertical Drive nasce per il volo spaziale umano e debutta a Watches and Wonders 2026 come prima referenza della maison sviluppata da zero per questo impiego. La lunetta sostituisce la corona, il quadrante usa un tempo di missione in 24 ore, il movimento è il nuovo calibro 32722 da 120 ore, mentre Vast lo ha qualificato per la futura stazione commerciale Haven-1.
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La lunetta sostituisce la corona e dialoga con il sistema Vertical Drive
L’elemento tecnico più nuovo è il sistema di comando. IWC Pilot’s Venturer Vertical Drive elimina la corona e affida tutte le regolazioni a una lunetta girevole in attesa di brevetto. Sul lato della cassa lavora un interruttore a bilanciere che consente di passare tra le varie funzioni, tra cui carica del movimento e regolazione dei due orari disponibili.
La rotazione della lunetta viene trasmessa allo stelo di carica attraverso una frizione definita Vertical Drive. L’orologio ha una doppia logica di ricarica: si carica con la massa oscillante integrata oppure ruotando la lunetta in senso antiorario. È un sistema ibrido pensato per mantenere efficienza sia sulla Terra sia in microgravità o gravità zero.
Il quadrante usa il tempo di missione in 24 ore e un secondo fuso
Il quadrante è nero opaco e ridotto agli elementi essenziali per limitare i riflessi. La funzione centrale è la lettura del tempo di missione, indicato da ore e minuti centrali e, in parallelo, da una lancetta dedicata su una scala esterna da 00:00 a 24:00. IWC collega questa scelta al fatto che una stazione spaziale compie un’orbita terrestre in circa 90 minuti, con fino a 16 albe e tramonti in 24 ore.
Per questo gli equipaggi seguono il riferimento GMT o UTC. Le lancette centrali restano normalmente sincronizzate con quel tempo, ma la lancetta delle ore può essere spostata per scatti di un’ora e mostrare un secondo fuso. In missione questa funzione serve a visualizzare l’ora di casa; a Terra trasforma l’orologio in un compagno di viaggio con regolazione rapida del tempo locale.
Anche il codice colore è parte del progetto. I profili delle lancette nere di ore e minuti sono trattati con Super-LumiNova verde, la punta della lancetta 24 ore brilla in blu e la lancetta dei secondi, anch’essa blu, lavora con una scala interna nello stesso tono. IWC lega questo blu alla linea dell’orizzonte terrestre vista dallo spazio.
Il calibro 32722 unisce GMT integrato, data e 120 ore di autonomia
La visualizzazione dual time è resa possibile dal nuovo calibro di manifattura IWC 32722. Un movimento automatico con modulo GMT integrato e una riserva di carica di 120 ore. A ore 3 è presente anche l’indicazione della data.
Ceramica bianca, Ceratanium e caucciù FKM costruiscono la parte esterna
La cassa usa ceramica bianca di ossido di zirconio, mentre lunetta girevole e fondello sono in Ceratanium, materiale proprietario di IWC che combina leggerezza e integrità strutturale del titanio con durezza e resistenza ai graffi vicine a quelle della ceramica. Il fondello riporta anche un’incisione che richiama simbolicamente un mezzo spaziale. La scelta di questi materiali deriva dall’ambiente orbitale con temperature superiori a 100 °C alla luce diretta del sole e fino a -150 °C all’ombra.
Il cinturino integrato è in caucciù FKM, cioè gomma fluorurata, che garantisce l’isolamento termico e la resistenza ai raggi UV, due aspetti coerenti con un orologio destinato a missioni spaziali.
Vast qualifica l’orologio per Haven-1 dopo test fino a 10g
Vast ha eseguito nella sede di Long Beach, California prove su resistenza a vibrazioni, variazioni di pressione e compatibilità dei materiali con l’ambiente di Haven-1, la stazione commerciale che l’azienda prevede di lanciare nel 2027. Sulla base di questi controlli, Vast ha rilasciato una certificazione ufficiale per il volo spaziale in ambiente Haven-1 e per l’uso da parte dell’equipaggio.
Le specifiche tecniche confermate del nuovo IWC
- Modello: IWC Pilot’s Venturer Vertical Drive
- Referenza: IW328601
- Movimento: calibro di manifattura IWC 32722
- Carica: automatica, con sistema ibrido che sfrutta massa oscillante e rotazione della lunetta
- Riserva di carica: 120 ore
- Funzioni: ore e minuti centrali, tempo di missione in 24 ore, secondo fuso, data a ore 3
- Sistema di comando: lunetta girevole senza corona con selettore laterale a bilanciere
- Quadrante: nero opaco antiriflesso
- Materiale cassa: ceramica bianca di ossido di zirconio
- Lunetta e fondello: Ceratanium
- Cinturino: caucciù FKM bianco integrato
- Certificazione: qualificato da Vast per l’ambiente di Haven-1
- Prezzo: 29.000 euro tasse incluse