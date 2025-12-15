IWC Schaffhausen amplia la collezione Pilot’s Watch con il nuovo Performance Chronograph Perpetual Calendar Digital Date-Month, una referenza con cassa e bracciale in Ceratanium, lunetta in ceramica nera e quadrante martellato. Al suo interno, il calibro 89802 gestisce le complicazioni del cronografo e del calendario perpetuo digitale, con data e mese visualizzati tramite dischi dorati ispirati agli storici orologi Pallweber. L’orologio offre 68 ore di riserva di carica, dettagli in SuperLumiNova e fondello in vetro zaffiro colorato.
Il Pilot’s Watch Performance Chronograph Perpetual Calendar Digital Date-Month è un segnatempo che unisce estetica aeronautica e meccanica di altissimo livello. Per la prima volta, un cronografo della serie Performance integra il calendario perpetuo in formato digitale.
A rendere l’insieme ancora più suggestivo, una cassa da 44 mm interamente realizzata in Ceratanium, materiale esclusivo sviluppato da IWC che fonde la leggerezza del titanio con la resistenza della ceramica. Il bracciale, la corona, i pulsanti e persino i dettagli di design si allineano a questa struttura nero opaco, definendo un’estetica monolitica e tecnica.
L’eleganza del nero, tra martellature e finiture contrastanti
Il quadrante è uno degli elementi più affascinanti di questo modello. Nero profondo, con una finitura martellata ottenuta tramite un processo complesso, si presenta come una superficie viva, capace di catturare la luce in modo inaspettato. I contatori a ore 3 e 9, oltre a ospitare i dischi digitali dorati per data e mese, mostrano una costruzione architettonica concentrica.
La lunetta in ceramica lucida integra una scala tachimetrica, elemento funzionale e distintivo della linea Performance, mentre lancette e indici sono trattati con SuperLumiNova, garantendo leggibilità anche in ambienti con poca luce.
Un calendario perpetuo che parla digitale
Il vero cuore complicato di questo Pilot’s Watch è la sua interpretazione digitale del calendario perpetuo. A ispirare la visualizzazione sono gli storici orologi da tasca Pallweber prodotti da IWC a fine Ottocento, che già all’epoca utilizzavano dischi numerici per ore e minuti.
Nel modello attuale, il calendario perpetuo gestisce automaticamente la lunghezza variabile dei mesi e gli anni bisestili, visualizzando data e mese tramite dischi grandi e leggibili. Il tutto viene gestito meccanicamente, con un sistema che accumula energia quotidianamente per rilasciarla solo a fine mese o fine anno, quando più dischi devono avanzare simultaneamente. Il disco degli anni bisestili è visibile a ore 6. Nonostante la complessità, tutte le funzioni si regolano semplicemente tramite la corona.
Un calibro di manifattura, 68 ore di autonomia
Al centro di questo orologio di alta gamma pulsa il calibro automatico di manifattura 89802, composto da 474 componenti. Questo movimento gestisce sia la parte cronografica che le funzioni del calendario perpetuo.
Il cronografo si distingue per la sua visualizzazione coassiale delle ore e dei minuti su un totalizzatore a ore 12, semplificando la lettura dei tempi cronometrici. La riserva di carica di 68 ore viene alimentata da un sistema a doppio cricchetto, progettato per la massima efficienza.
Attraverso il fondello in vetro zaffiro colorato, è possibile ammirare l’architettura tecnica del movimento, con ponti anneriti e rotore scheletrato, in linea con l’estetica “total black” dell’orologio.
