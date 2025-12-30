Jaeger-LeCoultre introduce il Master Control Classic ispirato a una referenza del 1995, in edizione limitata a 500 esemplari. La cassa in acciaio da 36 mm (spessore 8,15 mm) riprende proporzioni d’archivio, con quadrante argento a finitura soleil, indici triangolari allungati, punti luminescenti e lancette Dauphine. La lancetta dei secondi azzurrata aggiunge un accento cromatico. Al suo interno lavora il Calibro 899 automatico con 70 ore di riserva; sul fondello compare l’emblema “1000 Hours Control”.
L’omaggio al modello di trent’anni fa passa soprattutto attraverso le dimensioni: la cassa in acciaio da 36 mm riprende da vicino la misura storica, discostandosi di soli due millimetri. Nel panorama contemporaneo, questa scelta rafforza il gusto vintage del pezzo e lo colloca con naturalezza nel guardaroba di chi cerca un’eleganza discreta.
Cassa in acciaio: misura contenuta e profilo sottile
La cassa è realizzata in acciaio e mantiene un profilo sobrio, coerente con l’impostazione della collezione Master Control. Lo spessore di 8,15 mm contribuisce a farlo scorrere con facilità sotto un polsino e a restituire un’impressione complessiva di leggerezza visiva.
Sul fronte della portabilità, l’orologio offre anche impermeabilità fino a 50 metri, un valore in linea con l’uso quotidiano di un classico da città. È un dettaglio che parla di versatilità: un segnatempo elegante, pensato per essere indossato con continuità, senza trasformarsi in un oggetto “da occasione”.
Quadrante argento soleil e dettagli anni ’90
Il volto del Master Control Classic è costruito su una palette bianco-argento, con quadrante argento a finitura soleil. La trama radiale cattura la luce in modo morbido, senza risultare vistosa, e sostiene il registro minimalista che caratterizza la referenza.
Gli indici triangolari allungati richiamano il linguaggio del modello del 1995 e sono accompagnati da punti luminescenti dedicati alla lettura in condizioni di luce ridotta. Le lancette Dauphine completano la scena con un tratto netto, pulito, di gusto classico.
A interrompere con misura la monocromia, c’è la lancetta centrale dei secondi azzurrata, un accento cromatico sottile, quasi “grafico”, che aggiunge profondità senza alterare l’equilibrio generale. La presenza della data mantiene l’orologio in una dimensione pragmatica: ore, minuti, secondi e calendario, senza complicazioni superflue.
Il cinturino in struzzo: calore e carattere
A enfatizzare il fascino vintage interviene anche la scelta del cinturino: struzzo marrone caldo, con cuciture più chiare e fibbia ad ardiglione. La texture dello struzzo porta una nota materica che dialoga bene con il quadrante argenté, mentre le impunture chiare costruiscono un contrasto controllato, più sartoriale che sportivo.
È un abbinamento che lavora sul registro dell’eleganza rilassata: adatto a un abito, ma credibile anche su una mise più informale, dove l’orologio diventa un elemento di stile, non un semplice accessorio funzionale.
Calibro 899: carica automatica e 70 ore di riserva
Sotto il profilo tecnico, il Master Control Classic adotta l’ultima versione del Calibro 899 a carica automatica. Uno dei movimenti più rappresentativi della Manifattura, introdotto quasi vent’anni fa e aggiornato nel tempo per migliorarne le prestazioni con 70 ore di riserva di carica.
Le funzioni restano volutamente essenziali: ore, minuti, secondi e data, un pacchetto coerente con la filosofia “Classic” del modello, dove il piacere è nella misura, nelle proporzioni e nella qualità percepita.
“1000 Hours Control”: il simbolo sul fondello
Il fondello riprende un elemento caro ai primi Master Control: l’emblema legato alla certificazione “1000 Hours Control”, ispirato al design a medaglione tipico degli anni ’90. Dietro quel simbolo c’è un protocollo brevettato che mette l’orologio alla prova quando è già completamente incassato, e non soltanto a livello di movimento.
Il riferimento storico è importante: questo programma di test, introdotto nel 1992, fissò un livello di controllo molto elevato per l’epoca e nel tempo è stato aggiornato seguendo l’evoluzione delle soluzioni tecniche. Nel Master Control Classic in edizione limitata, la presenza dell’emblema collega immediatamente il nuovo modello all’identità originaria della collezione.
È un orologio che parla a chi ama l’equilibrio: un’estetica misurata, una costruzione coerente e una storia di collezione che attraversa decenni senza perdere riconoscibilità.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!