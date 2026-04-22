Informazioni chiave:
- Il Jaeger-LeCoultre Memovox Travel Clock usa il nuovo calibro 256, a carica manuale, con 12 giorni di riserva di carica e complicazione Memovox.
- La cassa è in titanio, misura 69 mm di diametro e 18 mm di spessore, con supporto pieghevole integrato nel fondello.
- La produzione è limitata a 100 pezzi numerati all’anno e ogni esemplare è accompagnato da accessori da viaggio in pelle Schedoni disegnati da Marc Newson.
Il nuovo Jaeger-LeCoultre Memovox Travel Clock, firmato da Marc Newson, riporta la pendoletta da viaggio nel presente con una costruzione compatta, una cassa in titanio da 69 mm, il nuovo calibro manuale 256 e la storica complicazione Memovox. Pensato per chi viaggia, offre 12 giorni di autonomia e arriva con un set di accessori in pelle Schedoni realizzati su misura.
Il segnatempo è stato svelato durante The Perpetual Timekeeper, la mostra organizzata dalla maison nel contesto della Milano Design Week 2026.
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Il Memovox Travel Clock nasce dall’incontro tra heritage da viaggio e la visione di Marc Newson
La storia del Memovox Travel Clock si inserisce in una tradizione che Jaeger-LeCoultre coltiva da decenni nel mondo degli orologi e delle pendole da viaggio. La maison lega questo progetto alla propria esperienza su segnatempo con doppio fuso, world time e modelli pensati per accompagnare il movimento, spesso arricchiti in passato da complicazioni come termometro e barometro.
In questa nuova interpretazione, Marc Newson porta il suo approccio essenziale e industriale dentro l’universo Memovox. Il risultato è un oggetto che rilegge l’idea di compagno di viaggio per il presente, con una presenza visiva forte, un uso molto razionale dello spazio e una costruzione che privilegia leggerezza, tattilità e portabilità.
Il nuovo calibro 256
Il cuore tecnico del nuovo Jaeger-LeCoultre Memovox Travel Clock è il calibro 256, un movimento completamente nuovo, a carica manuale, progettato e realizzato interamente in-house. La scelta di un calibro dedicato permette alla maison di costruire la pendoletta attorno alle esigenze reali di un viaggiatore, prima fra tutte un’autonomia molto lunga.
Il segnatempo vvanta una riserva di carica di 12 giorni, pari a circa 288 ore. Per ottenere questo risultato, il calibro usa due grandi bariletti dedicati alla marcia e un terzo bariletto separato riservato esclusivamente al meccanismo della sveglia.
La complicazione Memovox
La complicazione Memovox, introdotta da Jaeger-LeCoultre nel 1950, resta l’elemento identitario del progetto. Nata per aiutare uomini d’affari e viaggiatori a ricordare appuntamenti e orari, questa funzione ha costruito nel tempo una delle firme più riconoscibili della maison, anche per il suo timbro sonoro che richiama quello di una tradizionale campanella scolastica.
Nel Memovox Travel Clock la sveglia si legge attraverso il classico triangolo indicatore posto sul bordo di un disco centrale mobile, che segnala l’ora desiderata dell’allarme. È una costruzione che resta molto fedele al lessico storico Memovox, ma viene inserita in una lettura grafica più asciutta e più contemporanea.
Il quadrante usa cerchi concentrici e una riserva di carica brevettata
Uno degli aspetti più interessanti del nuovo modello è il disegno del quadrante, costruito su una logica di cerchi dentro altri cerchi. La struttura è essenziale ma molto studiata, con grandi numeri arabi, un disco centrale mobile per la sveglia e una lettura della riserva di carica distribuita in strette aperture che formano una sorta di anello spezzato attorno alla parte centrale.
Jaeger-LeCoultre introduce qui un nuovo meccanismo brevettato per la visualizzazione della riserva di carica, basato su due anelli elicoidali intrecciati: uno mobile di colore arancione e uno fisso blu. Ogni giorno di autonomia corrisponde a un’indicazione sul quadrante. Quando il movimento è completamente carico, tutte le dodici aperture appaiono arancioni; con il passare dei giorni, a partire dalle ore 12 e in senso antiorario, i segmenti diventano blu. È una soluzione molto tecnica, ma resa in modo visivamente semplice e immediato.
La cassa in titanio da 69 mm integra supporto pieghevole e corona periferica
La cassa del Memovox Travel Clock è realizzata in titanio e misura 69 mm di diametro per 18 mm di spessore. Uno degli elementi più riusciti è il supporto pieghevole integrato nel fondello, pensato per l’uso su scrivania o comodino. Anche la gestione dei comandi segue una logica molto pulita: sotto la lunetta è nascosta una corona periferica per la carica manuale, la regolazione dell’ora e quella dell’allarme, mentre un pulsante selettore integrato permette di scegliere la funzione desiderata.
La leggibilità resta alta anche in condizioni di luce bassa
Nonostante la costruzione molto grafica, il quadrante resta leggibile in modo immediato. La palette arancione e blu introduce un tono contemporaneo, ma soprattutto aiuta a distinguere bene le informazioni principali. Le lancette e il triangolo dell’allarme sono trattati con SuperLumiNova, così da mantenere visibilità anche in condizioni di luce ridotta.
Anche sul retro il progetto conserva coerenza. Sul fondello compare un indicatore centrale della riserva di carica dell’allarme, ancora giocato sul passaggio dall’arancione al blu. Sul lato inferiore del sistema di carica appare inoltre una fascia blu con incisioni, tra cui l’anno di edizione e il numero individuale del pezzo.
Schedoni firma il corredo da viaggio in pelle naturale
Il Memovox Travel Clock non arriva da solo, ma all’interno di un corredo molto articolato sviluppato con Schedoni, storica maison di pelletteria di Modena nota per il lavoro nel mondo delle grandi auto sportive italiane e per le sue tecniche di stampaggio della pelle. La pendoletta è custodita in una travel pouch dedicata, che a sua volta trova posto in un più ampio travel pack.
Il kit è pensato per accogliere anche tre orologi da polso e comprende una lente, uno strumento per la rimozione del cinturino e un cacciavite. A questo si aggiunge anche un display stand dedicato da usare quando la pendoletta resta a lungo su una scrivania o un comodino. Tutti gli accessori sono realizzati in pelle bovina naturale color cuoio a poro aperto, con cuciture beige a contrasto.
Il Memovox Travel Clock by Marc Newson è una produzione imitata a 100 pezzi numerati.
Le specifiche tecniche del Jaeger-LeCoultre Memovox Travel Clock
- Modello: Jaeger-LeCoultre Memovox Travel Clock by Marc Newson
- Referenza: Q614T020
- Movimento: Jaeger-LeCoultre Calibre 256
- Carica: manuale
- Complicazione: Memovox alarm
- Funzioni: ore, minuti, allarme, indicazione della riserva di carica del tempo e dell’allarme
- Riserva di carica: 12 giorni, circa 288 ore
- Bariletti: due per la marcia, uno dedicato all’allarme
- Cassa: titanio
- Diametro: 69 mm
- Spessore: 18 mm
- Quadrante: opalino
- Vetro: non specificato nel riepilogo tecnico, ma integrato in una costruzione con lunetta sottile
- Impermeabilità: 3 bar
- Supporto: stand pieghevole integrato nel fondello
- Comandi: corona periferica nascosta sotto la lunetta e pulsante selettore integrato
- Materiale accessori: pelle Schedoni
- Accessori inclusi: travel pouch, travel pack, display stand, lente, strumento per cinturini, cacciavite
- Produzione: 100 pezzi numerati all’anno