La nuova collezione Jordan El Vuelo rende tributo alla lucha libre messicana, trasformando l’immaginario dei luchadores in un design da collezione. Protagoniste le Air Jordan 3 Retro, con dettagli dorati e riferimenti alla bandiera messicana, e le Spizike Low, caratterizzate da texture che richiamano la pelle del serpente a sonagli. Il packaging, ispirato ai poster urbani di Città del Messico, completa la narrazione.
Con la collezione El Vuelo, Jordan intreccia sport, cultura e simbolismo, rendendo tributo alla lucha libre, disciplina iconica della tradizione messicana. I nuovi modelli non sono semplici sneakers: sono dichiarazioni visive di coraggio, identità e trasformazione, gli stessi valori che animano i luchadores sul ring.
L’ispirazione: acrobazie e maschere
Il nome El Vuelo richiama i voli spettacolari dei luchadores, atleti che si librano sopra il ring con movimenti aerei e spettacolari, non lontani dalla sensazione di leggerezza che caratterizzava Michael Jordan nelle sue storiche schiacciate.
Altro elemento centrale è la maschera, simbolo di metamorfosi e segno identitario della lucha libre. Ogni dettaglio delle nuove silhouette richiama quell’immaginario, esaltando il legame con una tradizione che è al tempo stesso sport, teatro e patrimonio culturale.
Air Jordan 3 Retro El Vuelo: l’icona si rinnova
Il modello di punta della collezione è la Air Jordan 3 Retro El Vuelo, che reinterpreta l’intramontabile stampa a effetto pelle di elefante. La scarpa presenta dettagli ispirati alle ali d’aquila e alle forme geometriche tipiche delle maschere da ring.
I Jumpman dorati evocano le calzature scintillanti indossate dai luchadores negli anni Cinquanta e Sessanta, epoca d’oro della disciplina. Non mancano i richiami cromatici alla bandiera messicana, con tocchi di verde che impreziosiscono punta, lati e tallone. La linguetta riporta un motto in spagnolo, “más vale maña que fuerza”, che esalta l’ingegno come valore imprescindibile della lotta messicana.
Spizike Low El Vuelo: forza simbolica
Accanto alla Retro, la Spizike Low El Vuelo incarna una diversa sfumatura della stessa narrativa. La superficie crepata ricorda la pelle del serpente a sonagli, animale totemico che simboleggia forza, astuzia e resilienza. Questa texture trasforma la sneaker in una metafora del carattere indomabile nascosto dietro ogni maschera. Il design unisce codici Jordan e iconografia messicana, creando un modello che non è soltanto accessorio, ma testimonianza culturale.
Packaging: manifesto urbano
Le scatole che racchiudono i modelli sono parte integrante della storia. Il packaging, ispirato ai poster colorati della lucha libre che tappezzano le strade di Città del Messico, diventa un oggetto da collezione. Slogan iconici e cromie vivaci convivono con i numeri leggendari di Michael Jordan, 23 e 45, rafforzando il parallelismo tra il basket e il wrestling messicano.
El Vuelo si inserisce in una serie di iniziative che ribadiscono il legame del marchio con il mondo latino. Negli anni, Jordan ha celebrato le tradizioni messicane con progetti come la Air Jordan V El Grito e le edizioni speciali dedicate al Día de Muertos.
