Limited edition dedicata allo snowboard: total black, cuciture termonastrate, DWR e dettagli pensati per l’halfpipe.

K-Way Scotty James capsule
K-Way annuncia Scotty James come Brand Ambassador e presenta la capsule K-Way | Scotty James per l’inverno 2025/2026, sviluppata nella label L’Action. Limited edition total black con giacca, pantalone, vest e scaldacollo, pensata per le esigenze dello snowboard. Il completo unisce impermeabilità fino a 20.000 mm e traspirabilità 20.000 g/24h, con cuciture termonastrate, trattamento DWR e tasche funzionali.

K-Way sceglie come Brand Ambassador lo snowboarder australiano Scotty James, atleta tra i più riconoscibili dell’halfpipe, e affida alla sua esperienza anche una limited edition pensata per questa stagione invernale 2025/2026.

Il profilo di James è quello di un campione abituato a misurarsi con condizioni mutevoli e ritmi serrati: due medaglie olimpiche nell’halfpipe (argento a Pechino 2022 e bronzo a Pyeongchang 2018), quattro titoli mondiali nella disciplina e sette ori agli XGames.

La capsule K-Way | Scotty James: total black e funzionalità pensata per l’halfpipe

K-Way Scotty James capsule snowboard
Image: K-Way

Per la stagione invernale 2025 2026 nasce la capsule K-Way | Scotty James, una limited edition realizzata insieme all’atleta, che ha contribuito con feedback e know-how tecnico maturato sul campo. La collezione è interamente in nero e comprende: giacca, pantalone, vest e scaldacollo.

Il progetto è sviluppato all’interno della label L’Action, la linea dedicata alle discipline sportive e al lato più performante di K-Way. La scelta del total black lavora su due livelli: da un lato essenzialità estetica, dall’altro un’idea di uniformità “da team”, dove l’abbigliamento diventa parte del gesto atletico .

Il completo è costruito su un tessuto con impermeabilità fino a 20.000 mm di colonna d’acqua, abbinata a traspirabilità di 20.000 g/24h: una combinazione pensata per accompagnare l’attività in condizioni variabili, dove neve, vento e umidità possono cambiare rapidamente nell’arco della giornata.

A completare il profilo tecnico arrivano dettagli mirati, coerenti con un uso intensivo:

  • cuciture termonastrate
  • trattamento DWR sulla giacca, indicato per aumentare la resistenza a cadute, sfregamenti e utilizzi ripetuti
  • tasche interne ed esterne pensate per gestione di skipass, oggetti personali e attrezzatura sportiva

Dettagli di progettazione: cappuccio con visiera e pantalone oversize

K-Way Scotty James
Image: K-Way

Nell’ottica di chi passa ore in montagna, i dettagli fanno la differenza. La giacca introduce un cappuccio con visiera, pensato per migliorare la visibilità anche in pipe, dove luce e meteo possono cambiare rapidamente e dove l’assetto del corpo richiede un campo visivo pulito.

Il pantalone, invece, è costruito per assecondare la performance con un set di elementi concreti: vita regolabile, passanti, anello porta-guanti, tasche anteriori e posteriori con zip, fitting oversize, dichiarato per garantire comfort nei trick e comodità nelle discese.

