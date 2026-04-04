Kappa è l’Official Apparel Partner di Genesis Magma Racing per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship. Il brand ha realizzato una gamma completa di abbigliamento tecnico e lifestyle per il team al debutto nel mondiale endurance, oltre a una linea dedicata ai fan ispirata all’identità coreana.
Una collezione pensata per unire performance e identità visiva
Nel progetto sviluppato per Genesis Magma Racing, Kappa lavora su un doppio livello. Da una parte c’è la funzione tecnica del teamwear; dall’altra emerge una costruzione estetica studiata per rafforzare l’identità del team su scala globale.
La collezione adotta una combinazione cromatica dominata da nero e Magma orange, integrando il logo geometrico della squadra e motivi tono su tono ispirati all’Hangeul, l’alfabeto coreano. Il risultato è una linea che contribuisce a raccontare la personalità del team, sottolineando la volontà di esprimere un’identità “distintamente coreana” nel panorama internazionale del motorsport. La collaborazione con Genesis Magma Racing si inserisce in un percorso che vede Kappa già attiva in MotoGP.
Una linea dedicata anche ai fan di Genesis Magma Racing
L’accordo non si ferma al paddock. Una selezione di capi brandizzati sarà infatti resa disponibile anche al pubblico attraverso l’eShop ufficiale di Genesis Magma Racing, permettendo ai tifosi di entrare in contatto diretto con l’immagine e i valori della squadra.
Genesis Magma Racing prepara il debutto nel FIA WEC 2026
Per Genesis Magma Racing, la partnership arriva in una fase cruciale. Il team sta infatti costruendo il proprio ingresso nel FIA World Endurance Championship 2026 attraverso un progetto sviluppato in tempi molto rapidi e con base a Le Castellet, in Francia e segna l’ingresso ufficiale di Genesis nel motorsport di alto livello. Il team debutterà nel WEC con la GMR-001 Hypercar nel 2026 e sarà poi presente anche nell’IMSA SportsCar Championship nel 2027, con una vettura spinta da un nuovo motore V8 ispirato alla tecnologia WRC di Hyundai.