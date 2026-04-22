Informazioni chiave:
- Kia partecipa alla Milano Design Week 2026 con due mostre parallele riunite sotto il tema Resonance of Opposites.
- Journey of Reflection si tiene al Museo della Permanente, mentre Journey of Projection è allestita al Salone dei Tessuti.
- La seconda mostra espone sei concept car: EV2, EV3, EV4, EV5, EV9 e Kia Vision Meta Turismo.
Con Resonance of Opposites, Kia porta alla Milano Design Week 2026 due mostre complementari che approfondiscono la propria filosofia Opposites United. Journey of Reflection, al Museo della Permanente, indaga il lato emotivo e culturale del processo creativo. Journey of Projection, al Salone dei Tessuti, traduce quella riflessione in sei concept car che raccontano il futuro della mobilità secondo il marchio coreano.
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Resonance of Opposites porta a Milano l’evoluzione di Opposites United
Il tema scelto da Kia per il 2026 è Resonance of Opposites, una formulazione che amplia e rende più riflessiva la filosofia Opposites United. Il marchio prova a raccontare il percorso che sta dietro alla costruzione di un’identità visiva ormai molto riconoscibile nel panorama automotive contemporaneo. Kia si muove così oltre la dimensione della presentazione di prodotto e sceglie un formato espositivo che mette insieme installazione, riflessione e linguaggio industriale.
Journey of Reflection apre il lato più emotivo del design Kia
La prima mostra, Journey of Reflection, è ospitata al Museo della Permanente ed è pensata come una discesa nel nucleo più interiore del design Kia. Qui il visitatore non incontra il prodotto, ma entra in contatto con il sistema di valori, atteggiamenti e processi mentali da cui nascono le idee del brand.
La scelta è molto precisa: prima di parlare di auto, Kia decide di parlare della propria cultura progettuale. È un approccio rilevante, perché mostra come la forma finale di un veicolo non sia il punto di partenza, ma l’ultimo passaggio di una riflessione più ampia che coinvolge immaginazione, osservazione e posizionamento culturale.
Le tre installazioni di Journey of Reflection definiscono il profilo culturale del marchio
All’interno di Journey of Reflection, Kia struttura il percorso attorno a tre installazioni. La prima, Cultural Vanguard, usa onde luminose e flussi cromatici in movimento per rappresentare la sovrapposizione di prospettive diverse e la loro capacità di generare nuova cultura. La seconda, Creative Risk-Takers, costruisce uno spazio interattivo che reagisce ai movimenti dei visitatori, con forme simili a un canyon e un terreno irregolare che invita a mettersi in gioco. La terza, Relentless Innovators, adotta un tono più raccolto, fatto di luce e colore che cambiano lentamente, per suggerire introspezione, tempo e continuità dell’innovazione.
Il valore di queste tre tappe sta nella loro complementarità. Kia non parla di creatività come gesto spontaneo e isolato, ma come equilibrio tra osservazione culturale, assunzione di rischio e disciplina innovativa. È una lettura più matura del design, che cerca di mostrare il metodo oltre il risultato.
Journey of Projection traduce la filosofia Kia in sei concept car
Se Journey of Reflection lavora sul lato introspettivo del design, Journey of Projection porta quella materia dentro il prodotto. La mostra, allestita al Salone dei Tessuti, espone sei concept car che raccontano come Opposites United prenda forma nelle diverse fasi della strategia di design del marchio.
I modelli presentati sono EV2, EV3, EV4, EV5, EV9 e Kia Vision Meta Turismo. Ognuno è associato a una parola-chiave, rispettivamente Begin, Explore, Create, Connect, Embrace e Imagine. Insieme costruiscono una narrazione progressiva del design Kia, dalla nascita dell’idea alla sua proiezione più visionaria.
I sei concept raccontano una visione elettrica orientata alla libertà umana
Nel loro insieme, i sei concept esposti da Kia sono presentati come espressione di una strategia di design orientata alla libertà umana. Questi veicoli non servono solo a mostrare superfici o proporzioni, ma a mettere in discussione convenzioni, ridefinire i codici della forma e aprire possibilità per la prossima generazione di mobilità. Per Kia, il design è lo strumento capace di incidere sull’esperienza dell’utente, sulle relazioni con lo spazio e sul modo in cui l’auto elettrica può essere percepita nel futuro prossimo.