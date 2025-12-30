Nella notte che porta al 2026, Times Square si accende con Kia America che ha annunciato che, dalle 23:59 del 31 dicembre, occuperà lo schermo del countdown al numero 1 di Times Square, proprio sotto il punto in cui avviene il Ball Drop, mostrando i dettagli della nuovissima Telluride 2027. La seconda generazione del SUV di punta ha debuttato ufficialmente al Salone dell’auto di Los Angeles e arriverà negli USA nel primo trimestre 2026. In diretta streaming potete seguire su Quotidiano Motori il Capodanno 2026 da Times Square!
New York, la notte di Capodanno, non “fa festa” e basta: mette in scena un rito collettivo che ha la forza di un’immagine. Il cuore è sempre lo stesso — One Times Square — e l’attesa si concentra in un punto preciso, quasi magnetico: il grande schermo del countdown, pochi metri sotto il luogo in cui avviene il Ball Drop. È lì che, alle soglie della mezzanotte, si condensa tutto: luci, suoni, volti, desideri. E quest’anno, in quella manciata di secondi che separa un anno dall’altro, Kia America ha scelto di inserire un messaggio chiaro: celebrare la Telluride.
Kia racconta il countdown a One Times Square
Il momento è fissato con precisione: a partire dalle 23:59 del 31 dicembre, Kia presidierà lo schermo del countdown al numero 1 di Times Square. Le immagini scorrono proprio “immediatamente sotto” il punto in cui cade la Ball: una collocazione scenografica che, di fatto, inserisce il brand dentro la coreografia più iconica del Capodanno newyorkese.
Nell’ultimo minuto del 2025, lo schermo mostrerà diversi elementi della Telluride 2027: dal design contemporaneo agli interni, fino alla tecnologia intuitiva e ai servizi di intrattenimento disponibili a bordo. Kia Telluride è stata infatti la prima Kia progettata specificamente per gli Stati Uniti. Dal suo debutto di sei anni fa, Telluride è apprezzata negli USA per il suo equilibrio tra lusso e robustezza. Inoltre la Kia Telluride 2027 introduce un elemento tecnico preciso: un propulsore ibrido.
Dove vedere il Capodanno 2026 da New York: live in streaming su Quotidiano Motori
Per chi seguirà la notte lontano dalla piazza, su Quotidiano Motori è disponibile la diretta streaming del Capodanno 2026 da New York a Times Square.
