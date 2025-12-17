King Seiko introduce due nuove referenze nella linea Vanac. Per la prima volta, il cinturino in pelle si unisce a un design ispirato alla dualità di Tokyo, tra architettura urbana e natura. I quadranti marrone e verde evocano materiali organici e parchi cittadini, completati da una cassa scolpita e un profilo senza lunetta. Il calibro automatico 8L45 garantisce precisione e 72 ore di autonomia.
L’eredità degli anni ’70 reinterpretata nel presente
Nel 1972, King Seiko presentava la linea Vanac, una collezione che si distingueva per l’audacia visiva e per una proposta stilistica originale. Forme decise, colori intensi e superfici sfaccettate ne definivano l’identità. Oggi, questa visione viene riproposta in una chiave moderna con l’introduzione di due nuovi modelli che rappresentano una svolta formale: per la prima volta, la collezione Vanac accoglie il cinturino in pelle, un dettaglio che aggiunge un accento raffinato e contemporaneo.
Due colori, un’unica ispirazione: Tokyo
Il cuore concettuale di questa nuova proposta è Tokyo, città d’origine del brand e fonte di ispirazione per la doppia anima dei modelli. La capitale giapponese si estende all’infinito, fondendo paesaggi architettonici e spazi verdi in un equilibrio sorprendente. I quadranti dei due orologi ne esprimono la natura poliedrica attraverso tonalità evocative: il marrone intenso del primo richiama il legno e la terra, mentre il verde profondo del secondo rimanda alle chiome degli alberi nei parchi urbani.
Questa scelta cromatica non è puramente decorativa, ma diventa parte integrante del linguaggio estetico degli orologi, dove la natura dialoga con l’ambiente urbano.
Un cinturino che fa la differenza
Realizzato in pelle di vitello proveniente da concerie certificate dal Leather Working Group, il cinturino introduce una componente calda e confortevole. La punta è elegantemente ripiegata e nascosta all’interno, a favore di una linea pulita e moderna. Il colore del cinturino è perfettamente coordinato con il quadrante: marrone e nero, creando un’armonia visiva coerente.
Design geometrico e dettagli distintivi
L’impostazione estetica mantiene il linguaggio deciso tipico della collezione Vanac: la cassa priva di lunetta, le linee nette, il quadrante con motivo a righe orizzontali e l’iconico motivo a “V” all’indice delle ore 12 confermano l’identità della serie. La leggibilità è garantita anche al buio grazie agli indici e alle sfere con trattamento Lumibrite, mentre il vetro zaffiro box-shaped con trattamento antiriflesso interno protegge il quadrante.
Movimento 8L45: precisione e durata
Alla base di questa edizione c’è il calibro meccanico 8L45, progettato per offrire affidabilità e resistenza nel tempo. È un movimento automatico con possibilità di carica manuale, dotato di 35 rubini, 72 ore di autonomia e una precisione compresa tra +10 e –5 secondi al giorno, se indossato in un intervallo termico compreso tra 5 °C e 35 °C. Il fondello trasparente in vetro zaffiro consente di ammirarne le finiture e l’equilibrio costruttivo.
Le dimensioni della cassa – 41 mm di diametro e 14,3 mm di spessore – conferiscono una presenza importante ma bilanciata al polso. La resistenza all’acqua è di 10 ATM, mentre la resistenza magnetica è certificata fino a 4.800 A/m. Ogni orologio è abbinato a una tripla chiusura pieghevole con pulsante di rilascio. Prezzo consigliato: 3.300 €.
