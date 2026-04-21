Informazioni chiave:
- L. Leroy Elyor è un nuovo tourbillon automatico con calibro L600, micro-rotore integrato e 60 ore di riserva di carica.
- La cassa misura 42 mm di diametro e 11,88 mm di spessore con vetro zaffiro bombato, ed è proposta in oro rosso 5N 18 carati, platino 950 e titanio grado 5.
- Il tourbillon volante a ore 6 compie una rotazione completa in 60 secondi ed è formato da una gabbia di 78 componenti.
Con L. Leroy Elyor, la maison svizzera apre una nuova fase del proprio percorso e celebra i suoi 240 anni con un segnatempo che mette al centro la complicazione del tourbillon. Il nuovo modello entra nella collezione Osmior e abbina una cassa tambour da 42 mm a un movimento automatico di manifattura con micro-rotore integrato, tre varianti di materiali e una costruzione che unisce precisione, finitura e memoria storica.
Indice dei contenuti
Elyor entra nella collezione Osmior con una costruzione classica molto calibrata
Il nuovo L. Leroy Elyor si inserisce nella collezione Osmior e adotta una cassa tonda di forma tamburo, una scelta tradizionalmente riservata dalla maison ai modelli di impostazione più classica. Le proporzioni sono ben misurate: 42 mm di diametro e 11,88 mm di spessore con vetro zaffiro bombato, che scendono a 9,90 mm senza vetro.
La lunetta è bombata e lucida, la corona è scanalata con logo inciso lucido su superficie sabbiata, mentre il fondello in vetro zaffiro è fissato da un anello nello stesso materiale della cassa, con segmenti satinati, profili lucidi e incisioni in rilievo.
Il calibro L600 introduce per la prima volta il micro-rotore nella storia del marchio
Il cuore tecnico di Elyor è il calibro automatico L. Leroy L600, sviluppato esclusivamente per la maison a Ginevra. Il movimento è composto da 288 componenti, misura 34,50 mm di diametro, ha uno spessore di 5,10 mm, che diventano 8,20 mm con le lancette, e usa 34 rubini.
Lavora a 21.600 alternanze/ora, cioè 3 Hz, con bilanciere a inerzia variabile e viti in oro, scappamento ad ancora svizzera e un solo bariletto. Il dato più significativo è però l’introduzione del micro-rotore integrato, una prima assoluta nella storia di L. Leroy. Questa soluzione consente di ridurre lo spessore complessivo del movimento e di lasciare più visibile il lavoro di finitura sulla platina e sui ponti.
Il micro-rotore in Inermet lavora su efficienza e compattezza
Il micro-rotore è realizzato in Inermet, una lega a base di tungsteno scelta per la sua elevata densità. In pratica, il materiale consente di mantenere una buona efficienza di carica anche in dimensioni contenute, una condizione essenziale quando si sceglie un micro-rotore invece di una massa oscillante tradizionale. L. Leroy lo arricchisce con un trattamento decorativo molto curato: elementi satinati disposti in modo geometrico, cavità sabbiate e logo in rilievo lucidato.
Il tourbillon volante a ore 6 è il centro meccanico e visivo del quadrante
L’altro grande protagonista del nuovo L. Leroy Elyor è il tourbillon volante collocato a ore 6. La gabbia compie una rotazione completa in un minuto ed è composta da 78 parti. Il suo diametro è di 13,60 mm, una misura importante che rende la complicazione molto presente nel quadrante senza compromettere l’equilibrio generale della composizione.
Il tourbillon è sormontato da un ponte superiore in titanio grado 5, lucidato a specchio e sagomato per richiamare il logo della maison. Questo ponte, con bordi smussati e levigati, è anche una delle firme estetiche più forti del modello, perché unisce meccanica, simbolo del marchio e lavoro di finitura in un solo elemento.
Tre versioni mantengono la stessa architettura ma cambiano tono e materia
Elyor è proposto in tre varianti, accomunate dalla stessa struttura ma differenziate da metalli e quadranti. La referenza LL309/1 usa una cassa in oro rosso 5N 18 carati; la LL310/1 è in platino 950; la LL311/1 adotta invece il titanio grado 5. In tutti i casi la costruzione resta identica, ma cambia in modo netto la lettura visiva del segnatempo.
La versione in oro rosso abbina alla cassa un anello delle ore antracite con finitura soleil, numeri arabi applicati L. Leroy dorati 5N e lancette dorate. La versione in platino sceglie un quadrante blu ottenuto tramite trattamento ALD, con finitura soleil, indici arabi applicati rodiati e lancette rodiate. Il modello in titanio adotta invece un anello delle ore rodiato con finitura soleil, numeri arabi rodiati e una lancetta delle ore blu con trattamento ALD.
Il quadrante a più livelli usa Clous de Paris, soleil e aperture ben controllate
Il quadrante di L. Leroy Elyor è costruito su più livelli e usa al centro il motivo Clous de Paris, una lavorazione decorativa classica composta da una rete di piccole piramidi in rilievo. Il risultato è un effetto tridimensionale che cattura la luce senza appesantire la superficie.
L’apertura a ore 6 mette in scena il tourbillon, incorniciato da un bordo lucidato, mentre il resto del quadrante conserva una struttura molto ordinata. Numeri arabi applicati, minuteria periferica e differenza di finitura tra il centro e l’anello delle ore costruiscono una gerarchia leggibile.
Le finiture del movimento rivelano il lato più collezionistico di Elyor
La platina riceve una finitura a perlage, i ponti rodiati sono trattati con grenage e presentano bordi smussati e lucidati a mano, mentre le teste delle viti sono lucidate a specchio. Attraverso il fondello in vetro zaffiro, questo lavoro resta ben visibile. Ed è proprio qui che Elyor costruisce una parte importante della sua identità: non solo nel lato quadrante, ma nella capacità di mostrare un movimento compatto, architettonicamente ordinato e ben rifinito in ogni sua superficie.
Cinturino in alligatore e fibbia dedicata
Il nuovo modello della collezione Osmior è completato da un cinturino in pelle di alligatore nera, con squame grandi all’esterno e squame piccole sulla fodera interna. Le cuciture sono tono su tono, così da mantenere il registro molto pulito dell’orologio.
La chiusura è una fibbia pieghevole traforata di forma rotonda, realizzata nello stesso metallo della cassa e personalizzata con la doppia “L” intrecciata del marchio.
Le specifiche tecniche di L. Leroy Elyor
- Modello: L. Leroy Elyor
- Referenze: LL309/1 oro rosso 5N 18 ct., LL310/1 platino, LL311/1 titanio grado 5
- Movimento: calibro L600 di proprietà, automatico
- Carica: automatica con micro-rotore integrato
- Complicazione: tourbillon volante
- Rotazione tourbillon: 1 giro completo al minuto
- Componenti movimento: 288
- Diametro movimento: 34,50 mm
- Spessore movimento: 5,10 mm, 8,20 mm con le lancette
- Rubini: 34
- Frequenza: 21.600 alternanze/ora, 3 Hz
- Bilanciere: a inerzia variabile con viti in oro
- Scappamento: ad ancora svizzera
- Bariletto: singolo
- Micro-rotore: in Inermet, lega a base di tungsteno
- Riserva di carica: 60 ore
- Diametro gabbia tourbillon: 13,60 mm
- Componenti gabbia tourbillon: 78
- Funzioni: ore, minuti, secondi centrali
- Cassa: tambour in titanio grado 5, oro rosso 5N 18 ct. o platino 950
- Diametro cassa: 42 mm
- Spessore cassa: 11,88 mm con vetro zaffiro bombato, 9,90 mm senza vetro
- Vetro: zaffiro antiriflesso su quadrante e fondello
- Impermeabilità: 3 ATM
- Cinturino: alligatore nero
- Chiusura: fibbia pieghevole nel metallo della cassa con logo doppia L
- Produzione: limitata