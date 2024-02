“La curva perfetta. Note per il motociclista del terzo millennio” di Carlo Cianferoni coniuga la passione per le due ruote con la filosofia. Il libro è un po’ un manuale tecnico ma è anche un viaggio esistenziale, che sottolinea l’unicità dell’approccio di Cianferoni al mondo del motociclismo.

Nel panorama letterario dedicato al motociclismo, “La curva perfetta: Note per il motociclista del terzo millennio” di Carlo Cianferoni è un’opera singolare che intreccia sapientemente tecnica, filosofia e passione. Questo libro non è semplicemente una guida; è piuttosto un manifesto per il motociclista contemporaneo, colui che cerca di fondere l’aspetto emotivo della guida con le più sofisticate tecniche di guida. Cianferoni, con una prosa fluente e accattivante, conduce il lettore attraverso i meandri della guida su due ruote, esplorando non solo le curve dell’asfalto, ma anche quelle, più intime, dell’animo umano.

Carlo Cianferoni si distingue nel panorama degli autori italiani per il suo approccio unico al mondo del motociclismo. Non si limita a elencare tecniche o consigli, ma eleva la discussione a un livello quasi spirituale, facendo del motociclista un esploratore non solo delle strade ma anche di sé stesso. La sua esperienza come pilota e la profonda conoscenza tecnica traspirano da ogni pagina, rendendo il testo un punto di riferimento per appassionati. Tuttavia, è nell’intreccio tra tecnica e filosofia che Cianferoni trova la sua vera voce, proponendo una visione del motociclismo come percorso di crescita personale e superamento dei propri limiti.

“La curva perfetta” si rivela così un testo essenziale non solo per chi pratica è appassionato delle due ruote, ma per chiunque sia interessato a esplorare le potenzialità del movimento nello spazio come metafora della vita. Attraverso le sue pagine, Cianferoni invita a una riflessione profonda sul rapporto tra uomo e macchina, suggerendo che la perfezione della curva non risiede solo nella tecnica, ma anche nell’armonia interiore che si può raggiungere.

Dettagli prodotto:

• Copertina flessibile: 258 pagine

• Editore: Giunti (11 maggio 2022)

• Lingua: Italiano

• ISBN-10: 880995260X

• ISBN-13: 978-8809952607

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

