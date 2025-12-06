La 24 Ore di Le Mans è molto più di una gara automobilistica. È un’epopea, un rituale di velocità e resistenza che da oltre cento anni rappresenta il cuore dell’endurance mondiale. Nel suo nuovo libro Le Mans. 24 Ore di Leggenda, Francesco Domenighini ci accompagna in un appassionato viaggio lungo la storia di questa competizione, offrendo un racconto documentato e coinvolgente dei suoi protagonisti, delle case costruttrici, delle edizioni più memorabili e dei momenti più drammatici e gloriosi.
Dalla Porsche alla Ferrari, dai trionfi di Kristensen alle imprese di Alonso: è un viaggio nel cuore della gara più iconica della storia dell’automobilismo.
Il cuore del motorsport in un giorno e una notte
C’è un luogo in cui il tempo si ferma e la leggenda corre per 24 ore: è Le Mans, la gara endurance più iconica e affascinante del mondo, capace di unire tecnologia, coraggio e passione su un tracciato lungo un secolo. A questa corsa-mito, Francesco Domenighini dedica il suo nuovo libro edito da Diarkos, un’opera documentata, coinvolgente e ricca di dettagli, destinata a diventare una lettura imprescindibile per ogni appassionato di motori.
Un secolo di imprese, piloti e costruttori
Pubblicato da Diarkos nella collana “Grande Sport”, il libro conta 336 pagine e si rivolge sia agli appassionati di motorsport sia a chi desidera scoprire uno dei capitoli più affascinanti dell’automobilismo internazionale. Le Mans non è solo un luogo geografico o un circuito: è un simbolo della passione meccanica, della tenacia umana e della capacità delle case automobilistiche di superare ogni limite tecnico.
Domenighini struttura il libro in modo tematico e cronologico. Si parte dalle origini della competizione nel 1923, quando la prima edizione si disputò tra strade sterrate e tecnologie rudimentali, con l’obiettivo di mettere alla prova l’affidabilità delle automobili di serie. Da quel momento, Le Mans ha attraversato ogni epoca dell’automobilismo, adattandosi ai tempi senza mai perdere la sua identità.
Uno degli elementi centrali del libro è la narrazione delle gesta dei grandi piloti che hanno scritto la leggenda della 24 Ore. Primo fra tutti Tom Kristensen, soprannominato “Mister Le Mans”, con i suoi nove successi che lo rendono il più vincente della storia della corsa. Domenighini racconta anche le imprese di Jacky Ickx, Derek Bell, Henri Pescarolo e delle stelle moderne come Fernando Alonso, che ha vinto due volte con Toyota, portando la sua esperienza da campione del mondo di Formula 1 nel mondo dell’endurance.
Ma Le Mans non è fatta solo di piloti. Le vere protagoniste sono anche le auto e le case costruttrici che hanno reso la corsa un laboratorio di innovazione e sfida. Porsche domina l’albo d’oro con 19 vittorie, seguita da Audi, Ferrari, Bentley, Ford e Toyota. Il libro dedica ampio spazio all’evoluzione delle vetture, dalla Bugatti Type 35 degli anni Trenta fino ai prototipi ibridi del XXI secolo. Ogni decennio è segnato da sfide tecnologiche, duelli epici e rivoluzioni aerodinamiche.
Le edizioni più celebri, come quella del 1966 che vide Ford battere Ferrari nella storica rivalità immortalata anche dal film Le Mans ’66, sono analizzate con attenzione ai dettagli tecnici e ai retroscena sportivi. Allo stesso modo, l’autore non trascura i momenti tragici, come il disastro del 1955, la più grave tragedia della storia dell’automobilismo, in cui persero la vita oltre 80 spettatori dopo l’incidente tra la Mercedes di Pierre Levegh e la Austin-Healey di Lance Macklin.
Uno degli aspetti più interessanti del libro è il racconto dell’evoluzione del format e delle regole. La corsa è cambiata radicalmente nel corso dei decenni, ma ha sempre conservato l’elemento di imprevedibilità e resistenza che la rende unica. Le condizioni climatiche variabili, la guida notturna, le strategie di pit stop e l’affidabilità meccanica sono solo alcuni dei fattori che rendono ogni edizione diversa e imprevedibile.
Domenighini non manca di sottolineare l’impatto culturale e mediatico della 24 Ore di Le Mans. Il libro analizza il fascino che la corsa esercita su appassionati, ingegneri e costruttori, ma anche su cineasti e scrittori. Dal film Le Mans con Steve McQueen alle recenti serie TV, la corsa è stata spesso raccontata anche fuori dai circuiti.
Scheda libro
- Titolo: Le Mans. 24 Ore di leggenda
- Autore: Francesco Domenighini
- Collana: Grande Sport
- Lingua : Italiana
- Copertina rigida: 336 pagine
- Prezzo: € 19,00
- Editore: Diarkos
- ISBN-10 : 8836165273
- ISBN-13 : 978-8836165278
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!